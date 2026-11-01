사진 = 31기 옥순 인스타그램

사진 = 31기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 31기 옥순이 간월재에서 가을 풍경을 만끽하는 근황을 공개했다.31기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘 집에만 있는 사람 바보 ^🍁^간월재"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 옥순은 황금빛 억새가 펼쳐진 간월재를 배경으로 두 손을 허리에 올린 채 포즈를 취하고 있다. 몸에 밀착되는 검은색 상하의에 아이보리색 겉옷을 어깨에 걸쳐 군더더기 없는 스타일링을 완성했다. 모자를 깊게 눌러쓴 가운데 살짝 드러난 미소와 잘록한 허리선이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 31기 옥순은 같은 차림으로 두 손을 모아 하트 모양을 만들고 있다. 모자 아래로 얼굴을 가린 채 손하트를 내보이는 모습이 귀여운 매력을 더한다. 뒤편으로는 억새밭 사이를 가로지르는 탐방로와 산 능선이 펼쳐져 화창한 가을날의 분위기를 전한다.앞서 31기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 31기에서 영호와 서로를 최종 선택하며 커플이 됐다. 방송 이후 실제 교제로 이어졌지만 두 사람은 결별한 것으로 알려졌다.한편 31기 옥순은 최근 방송 출연 이후 불거진 각종 루머에 대해 강경 대응 의사를 밝힌 바 있다. 31기 옥순은 SNS에 자신에 대해 돌고 있는 악성 루머에 대해 "임신, 낙태, 유산한 사실이 없다"며 "성병 관련 의혹은 거짓이고 데이팅 앱 만남은 없었다"고 밝혔다. 31기 옥순은 사생활 루머를 비롯해 승무원 시절 문란설, 특정 정당 대변인설 등 온라인상에 떠돌던 15가지 의혹을 반박하며 법적 대응에 돌입했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr