사진 = 33기 영숙 인스타그램

'나는 솔로' 33기 영숙이 시크한 올블랙 스타일링으로 눈길을 사로잡았다.33기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "단발 × 가죽 × 블랙 = 🖤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 영숙은 붉은 벽돌 벽을 배경으로 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 턱선 부근에서 깔끔하게 떨어지는 검은 단발머리에 블랙 가죽 재킷을 매치해 시크하면서도 세련된 분위기를 자아낸다. 넓은 칼라와 독특한 절개선이 돋보이는 재킷은 영숙의 또렷한 얼굴선을 더욱 강조한다.특히 영숙은 화려한 액세서리 없이 자연스러운 메이크업과 차분한 표정만으로 시선을 끌었다. 한쪽 귀에 착용한 흰색 무선 이어폰이 눈에 띄는 가운데 카메라를 향한 깊은 눈빛과 단정한 단발머리가 어우러져 도회적인 매력을 드러낸다.이를 본 팬들은 "완전 시크한데요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "워후", "감탄밖에 안나오는 미", "영숙님 배우 정은채님닮음" 등의 댓글을 달았다.한편 영숙은 ENA·SBS Plus '나는솔로' 33기 모태솔로 특집에 출연했다. 당시 영식의 최종 선택을 받았지만 상대방에게 상처를 줄 수 있다는 이유로 최종 선택을 하지 않았다.이후 방송 종료 후 진행된 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송에서는 다른 기수 출연자 중 관심이 가는 사람이 있다고 밝히기도 했다. 영숙은 해당 출연자와 알아갈 기회가 생긴다면 용기를 내 연락해 보고 싶다는 뜻을 전해 관심을 모았다. 다만 이후 실제 만남이나 교제 여부는 알려지지 않았다.33기 영숙은 '나는솔로' 출연 이후 SNS를 통해 다양한 스타일링과 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr