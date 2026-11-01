사진 = 김히어라 인스타그램

사진 = 김히어라 인스타그램

사진 = 김히어라 인스타그램

사진 = 김히어라 인스타그램

배우 김히어라가 다채로운 모습이 담긴 근황 사진을 공개했다.김히어라는 최근 자신의 인스타그램에 "재밌었던 김해 울산 공연 오랜만에 좋았다! 와주신 모든 모든 분들 감사루 🙏🏻😋"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김히어라는 짙은 녹색의 퀼팅 의상을 입고 나무 테이블에 몸을 기댄 채 카메라를 바라보고 있다. 한 손에 연필을 들고 관자놀이 가까이에 가져간 모습으로 입가에 옅은 미소를 띠고 있다. 자연스럽게 내려오는 갈색 머리와 부드러운 눈매가 어우러져 단아한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 김히어라는 짙은 와인색 의상을 입고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 풍성한 소매와 단정한 조끼 디자인이 돋보이는 의상에 브로치를 더했으며 옆으로 넘긴 머리와 짙은 립 메이크업이 고전적인 분위기를 완성했다. 얼굴 옆으로 보이는 헤드셋 마이크도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 김히어라는 카메라를 위로 올려다보며 강렬한 눈빛을 드러내고 있다. 회색 줄무늬 의상에 커다란 흰색 리본을 매치한 모습으로 얼굴 가까이 흘러내린 머리카락과 붉은 입술이 또렷한 이목구비를 강조한다. 가까운 거리에서 촬영한 구도가 김히어라의 표정을 더욱 선명하게 담아냈다.마지막 사진에서 김히어라는 검은색 모자와 롱코트에 회색 조끼, 넥타이를 매치한 정장 차림으로 거울 앞에 서 있다. 한 손을 바지 주머니에 넣고 다른 손으로 휴대전화를 든 채 고개를 살짝 숙인 모습이다. 넉넉하게 떨어지는 코트와 반듯한 정장 실루엣이 중성적이면서도 세련된 분위기를 자아낸다.한편 김히어라는 2023년 넷플릭스 시리즈 '더글로리'로 큰 사랑을 받던 중 중학교 재학 시절 당시 갈취, 폭행, 폭언 등으로 악명이 높았던 일진 모임의 멤버였다는 제보가 나오면서 학폭 논란에 휩싸였다. 이에 소속사 측은 "김히어라와 당사가 지난해 불거진 일련의 사안과 관련해 당사자들을 만나 오랜 기억을 정리하며 서로 이해하는 시간을 가졌다"며 "각자의 삶을 응원하기로 했다"고 밝혔다. 이후 김히어라는 1인극 '플리백'으로 연기력을 입증했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr