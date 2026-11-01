사진 = KBS2TV '너 말고 다른 연애' 캡처

사진 = KBS2TV '너 말고 다른 연애' 캡처

KBS 2TV ‘너 말고 다른 연애’ 서강준과 안은진이 끝내 '다른 연애'에 종지부를 찍지 못하며 10년 연애의 최종 엔딩에 대한 궁금증을 절정으로 끌어올렸다.지난 31일 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 ‘너 말고 다른 연애’(연출 황승기·이가람/극본 유수지) 13회에서 남궁호(서강준 분)와 이미도(안은진 분)는 얼마 남지 않은 '한 달의 다른 연애'를 끝까지 가보자고 약속했다. 연인에게 더 이상 느낄 수 없었던 다른 설렘에 대한 죄책감을 덜고 싶은 이기적인 마음에서 시작했지만, 남궁호가 박수아(조아람 분)에게 깊어지는 감정을 두 눈으로 보는 비참하고 아픈 순간들을 지나며 이미도는 되레 남궁호의 고통을 이해했다. 그래서 어떤 후회도 남기고 싶지 않았다.또한 이들의 '다른 연애'가 오빠 이영도(김남희 분)를 비롯한 가족에게까지 발각되자 이미도는 남궁호를 위해 더 이상 숨지 않고 용기를 냈다. 화가 난 이영도가 남궁호를 몰아붙이다 아버지의 죽음을 언급하며 말실수까지 내뱉었고 남궁호도 이번에는 "매일이 지옥이었지만 죽을힘을 다해 목숨값 갚으며 살았다고 생각했는데도 부족했느냐"며 눌러온 감정을 쏟아냈다. 살아 돌아온 후 단 한순간도 행복하지 않았다는 고백에 분위기가 얼어붙은 순간 이미도가 나섰다. 아버지에게 남궁호를 구해달라고 떼쓴 것은 자신이며, 모두가 자신을 미워할까 두려워 숨어왔다고 처음으로 털어놓으며 남궁호에게 미안하다고 사과한 것.하지만 남궁호와 이미도의 지난 시간이 이처럼 깊은 죄책감만으로 채워진 것은 아니었다. 남궁호는 자신을 '호구'라고 생각하지 않았다. 사실 아끼는 사람들을 위해 무언가 할 수 있을 때 힘이 났고 행복했다. 그래서 철없이 영화란 꿈을 놓지 않았던 이미도가 철들지 말고 계속 꿈꾸길 바랐다. 이미도는 그런 남궁호가 자존감 없이 사랑받고 싶어서가 아니라, 사랑이 많아서 나눠줄 수 있는 능력을 가진 '행복한 호구'란 걸 알았다. 남들은 모르는 서로의 진가를 누구보다 깊이 이해하는 두 사람이었다.남궁호와 이미도는 각자의 방식으로 '다른 연애'를 정리하기 시작했다. 성공한 신인 감독이 된 대학 동기 탁세영(이상이 분)을 만나 진심으로 축하해주고 포기하지 않은 노력을 인정할 정도로 옹졸한 마음에서 벗어난 이미도는 한태승에게도 그가 밤마다 명동을 헤맸던 이유를 찾아줬다. 그가 무의식 중에 향했던 곳은 과거 자신을 변호해준 서재혁(곽시양 분)과의 추억이 깃든 우동집. 서재혁이 자신을 이용하는 사람이 된 뒤에도 한태승은 외로웠던 열여섯 살의 자신을 믿어줬던 은인을 놓지 못했던 것. 이미도가 그를 떠나보내기 전 남긴 마지막 말은 한태승 역시 그때의 서재혁처럼 한태승이 좋은 변호사가 될 수 있다는 바람과 응원을 담고 있었다.남궁호는 박수아에게 소신을 지키며 살아남는 법을 전했다. 비리 당사자들은 멀쩡한데 자신만 업무에서 배제된 현실에 분노한 그녀에게 도망치거나 꺾여 제자리걸음하지 말고, 일부를 깎아내더라도 앞으로 나아가 본사에서 이 악물고 버티라는 것이었다. 그리고는 이미도에게도 말하지 못한 비밀을 털어놓았다. 남궁호가 그림을 때려치운 건 그 재능이 조폭이었던 친부에게서 물려받았다는 사실을 알게 된 후였다. 그나마 세상이 공평하다고 느꼈던 그 아름다운 재능의 출처가 역겨웠고 수치스러웠다. 남궁호는 그 누구에게도 절대 들키고 싶지 않았던 비밀까지 밝히며 박수아에게 이별을 고했다.하지만 한태승과 박수아는 끝내 두 사람을 놓지 못했다. 한태승은 착해지도록 노력하겠다며 자신을 버리지 말라고 붙잡았다. 박수아 역시 남궁호에게 달려가 그가 이미도와 결혼하더라도 계속 좋아하고 곁에 있겠다며 한달의 약속을 파기했다. 이미도의 품에서 눈물을 흘리는 한태승과 이별을 거부하며 남궁호에게 안긴 박수아. "우리는 10년 후에 누구와 있을까?"란 이날 방송의 부제처럼, 끝내 정리되지 못한 네 사람의 감정은 10년 연애와 한달의 다른 연애가 어떤 엔딩을 맞을지, 최종회에 대한 궁금증을 증폭시켰다.KBS 2TV 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 최종회는 1일 일요일 밤 9시 20분 방송된다. 국내 방송과 동시에 글로벌 스트리밍 서비스 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 240여 개국 시청자들에게도 공개된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr