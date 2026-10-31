신민아가 데뷔 비하인드를 밝혔다. / 사진='길연' 유튜브 캡처

신민아가 데뷔 비하인드를 밝혔다. / 사진='길연' 유튜브 캡처

배우 신민아가 중학생 시절 잡지 모델로 발탁되며 연예계에 데뷔한 비하인드를 설명했다.지난 30일 유튜브 채널 '이은지'의 웹예능 '길연'에는 '(길치지만) 어디서나 당당하게 걷는 pretty 구미호 신민아'라는 제목의 영상이 게재됐다. 게스트로 신민아가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.신민아는 연예계에 데뷔한 계기를 밝혔다. 그는 "사실 연기로 데뷔한 게 아니라 1998년 하이틴 잡지 '키키(Kiki)'의 전속 모델로 시작했다"며 "그 이후 조성모 오빠 뮤직비디오 '아시나요'를 찍고 그다음에 '화산고'를 찍고 자연스럽게 연기를 시작하게 된 것 같다"고 설명했다.이은지는 "'키키' 잡지 모델 자체가 어떻게 된 거냐"고 물었고 신민아는 "그때 '키키', '쎄씨' 어린 모델들이 하이틴 잡지 모델로 활동을 많이 했다"고 회상했다. 이어 "나도 지원을 했고 거기서 1등을 해서 활동했다"고 말했다.당시 중학교 2학년이라는 어린 나이에 데뷔했던 신민아는 학창 시절에 대한 솔직한 심정도 털어놨다. 그는 "당시에는 일하면서 학교에 안 가는 게 되게 특별한 휴가 같다고 느껴졌다"며 "너무 기분이 좋았다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.그러면서도 너무 이른 나이에 데뷔하는 바람에 야간 자율 학습(야자)이나 친구들과 함께하는 학창 시절의 소소한 추억을 누려보지 못한 점은 아쉬움으로 남기도 한다고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr