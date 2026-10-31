홍진경이 산티아고 순례길 도전 중 우여곡절을 겪었다. / 사진='공부왕찐천재' 유튜브 캡처

홍진경이 산티아고 순례길 도전 중 우여곡절을 겪었다. / 사진='공부왕찐천재' 유튜브 캡처

방송인 홍진경이 스페인 산티아고 순례길 도전 중 짐을 분실하고 변비약으로 인해 돌발 상황이 생기는 등 해프닝을 겪었다.지난 30일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '홍진경 행복 찾아 떠난 순례길에서 일어난 말도 안되는 인생 경험'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 홍진경은 포르투갈 포르투에서 출발해 총 244km를 걷는 험난한 산티아고 순례길 여정에 나섰다.하지만 출발 직후부터 예상치 못한 상황이 터졌다. 리스본을 거쳐 포르투 공항에 도착했으나, 수하물이 제때 도착하지 않은 것. 홍진경은 "원래 계획대로라면 체크아웃을 하고 포르투 대성당에 가서 순례자 여권을 발급받고 출발을 했어야 했는데 문제가 좀 생겼다"며 "리스본에서 내 짐이 안 왔다"고 황당해했다.다음날도 짐이 도착하지 않았다. 홍진경은 "짐이 지금 어디에 있는지 모른다는 답변을 들었다"며 "너무 어이가 없다"고 말했다. 결국 홍진경은 최소한의 옷을 구입한 뒤 순례길에 올랐다.우여곡절 끝에 길을 나선 홍진경에게 또 다른 시련이 찾아왔다. 변비약을 복용한 뒤 거리를 걷던 중 갑작스러운 장 트러블이 생긴 것. 가까스로 화장실을 찾은 그는 급한 일을 해결한 뒤 새 속옷을 구입했다.홍진경은 "진짜 오해하지 않으셨으면 좋겠다"라며 "솔직히 말씀드리면 한 방울 그것뿐이다"라고 고백했다. 이어 "화장실에서 내 팬티를 발견한 사람은 얼마나 웃을까. 진짜 미치겠다"라고 심경을 토로했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr