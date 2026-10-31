사진 = 28기 정희 인스타그램

사진 = 28기 정희 인스타그램

사진 = 28기 정희 인스타그램

사진 = 28기 정희 인스타그램

'나는솔로' 28기 정희가 광수와 결별한 이후 동기 영자의 옷가게를 방문해 다양한 스타일링을 선보였다.28기 정희는 최근 자신의 인스타그램에 "미나언니 샵 오픈 기념 방문 ❤️ 레지에로에서 옷입는 놀이하기 😘상하의, 부츠 모두"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다. '미나언니'는 같은 기수 영자로 추정된다.공개된 사진 속 28기 정희는 밝은 베이지색 셔츠를 입고 카메라를 향해 부드럽게 미소 짓고 있다. 검은 머리를 깔끔하게 뒤로 묶은 정희는 은은한 핑크빛 입술과 또렷한 이목구비로 단아한 분위기를 자아냈다. 자연스러운 주름이 잡힌 셔츠와 화사한 피부가 어우러져 청순한 매력을 더했다.이어진 사진에서 28기 정희는 화이트 컬러의 짧은 아우터에 같은 색상의 롱부츠를 매치해 세련된 겨울 패션을 선보였다. 두 손을 턱 아래에 모으고 고개를 살짝 기울인 채 미소 짓는 모습으로 아담한 얼굴과 늘씬한 다리 라인이 돋보인다. 밝은 색상으로 통일한 스타일링이 사랑스러운 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 28기 정희는 베이지색 셔츠와 같은 색상의 하의를 입고 화이트 소파에 앉아 환하게 웃고 있다. 한 손으로 입을 가린 채 웃음을 터뜨리는 자연스러운 모습이 담겼으며 다리를 가지런히 모은 자세와 블랙 슈즈가 편안하면서도 여성스러운 분위기를 더했다.마지막 사진에서 28기 정희는 짙은 브라운 컬러의 반소매 상의에 베이지색 와이드 팬츠를 매치해 차분한 가을 스타일링을 선보였다. 소파에 앉아 다리를 교차한 채 한 손으로 머리카락을 만지며 카메라를 바라보고 있다. 단정하게 묶은 헤어스타일과 부드러운 미소가 어우러져 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "모델하셔도 되겠어요", "이뽀요", "너무 예뻐", "밝은 에너지를 가지셨어", "항상 행복하세요", "살 왤캐 많이 빠지셨어요 " 등의 댓글을 달았다. 특히 28기 영자는 "어머 진짜 이뻐 😍헤헤 또와!!ㅋ"라는 댓글을 남기며 정희의 방문을 반겼다.정희가 방문한 곳은 28기 영자가 최근 새롭게 문을 연 의류 매장이다. 영자는 최근 매장 오픈 소식을 알리며 의류 판매와 온라인 라이브 방송 등 새로운 사업을 시작했다. 오랜 기간 해왔던 피아노 레슨을 정리하고 패션업에 도전한 영자의 새로운 출발에 정희가 직접 매장을 찾아 응원을 보낸 것으로 보인다.한편 정희는 최근 '나는 솔로' 28기 광수와 결별한 것으로 알려졌다. 두 사람은 방송을 통해 인연을 맺으며 관심을 모았으나 이후 각자의 길을 걷게 됐다. 결별 이후에도 정희는 SNS를 통해 평온한 일상을 공유하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr