사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 경수와 순자가 고양이들을 위한 쇼핑에 나선 가운데 서로를 '엄마', '아빠'라고 부르는 근황을 공개했다.31기 경수는 최근 자신의 인스타그램에 "초보 집사의 첫 궁디팡팡 나들이🐾포도야 노을아.. 아빠 허리 휜다🥲"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 경수는 순자와 함께 '궁디팡팡 캣페스타' 행사장에서 나란히 서서 미소 짓고 있다. 블랙 재킷과 팬츠로 깔끔한 스타일링을 완성한 경수는 양팔 가득 고양이 용품을 안고 순자를 바라보고 있다. 옆에 선 순자는 블랙 롱코트에 화이트 팬츠를 매치한 채 포장된 고양이 용품을 들어 보이며 밝게 웃고 있어 두 사람의 다정한 모습이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 31기 경수는 양손에 커다란 쇼핑 물품을 들고 고개를 숙인 채 바닥을 바라보고 있다. 팔을 양옆으로 벌려 구입한 물건들을 들어 보이는 모습으로, 묵직해 보이는 짐과 달리 여유로운 표정이 웃음을 자아낸다. 발끝까지 블랙으로 통일한 편안한 차림도 돋보인다.또 다른 사진에서 31기 경수는 포장된 고양이 용품을 양손에 높이 들어 올린 채 옆을 바라보고 있다. 커다란 캐릭터 현수막 앞에서 쇼핑한 물건들을 자랑하듯 펼쳐 보이는 포즈가 인상적이다. 손에 들린 여러 물품의 크기만으로도 고양이들을 위한 쇼핑 규모를 짐작하게 한다.마지막 사진에서 31기 경수와 순자는 대형 고양이 캐릭터 조형물 앞에서 나란히 포즈를 취하고 있다. 경수는 한 손으로 엄지손가락을 치켜세우고, 순자는 브이 포즈를 취하며 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 블랙 계열 의상으로 자연스럽게 어우러진 두 사람의 스타일링과 밝은 표정이 훈훈한 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "아웅 예뽀라", "두분 귀엽네요", "순자님 존예", "하루하루 서로가 서로에게 스며들고 있네요", "최애커플", "마음도 예쁜 두사람" 등의 댓글을 달았다. 특히 31기 순자는 "엄마 허리도 휜다~~"라는 댓글을 남기며 경수의 장난스러운 푸념에 화답했다.두 사람이 방문한 '궁디팡팡 캣페스타'는 고양이 사료와 간식, 생활용품, 가구 등을 선보이는 반려묘 전문 박람회다.한편 31기 순자와 경수는 ENA·SBS Plus '나는솔로'에서 서로를 최종 선택한 뒤 실제 연인으로 발전한 커플이다. 지난 5월 방송 종영 이후 공개 열애를 이어가며 SNS를 통해 함께한 일상을 꾸준히 공유하고 있다. 또한 최근에는 같은 기수 31기 상철이 결혼 소식을 알려 두 사람의 결혼 소식을 기다리는 팬들도 늘어나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr