'보검 매직컬' 게스트가 공개됐다. / 사진제공=tvN

'보검 매직컬' 게스트가 공개됐다. / 사진제공=tvN

그룹 블랙핑크 지수부터 배우 엄지원, 안은진, 허성태까지 '보검 매직컬2'에 일일 아르바이트생으로 출연한다.오는 11월 29일 첫 방송되는 tvN 예능 '보검 매직컬2'는 박보검, 이상이, 고경표가 바다마을에서 헤어샵을 운영하는 과정을 담은 프로그램이다. 세 사람은 주민들의 머리를 손질하며 일상을 함께한다.지난 30일 공개된 티저 영상에는 박보검, 이상이, 고경표의 앞치마 옆에 새로운 앞치마 4개가 걸려 있는 모습이 담겼다. 각각 지수, 엄지원, 안은진, 허성태의 이름이 적힌 앞치마가 등장한 뒤 네 사람이 헤어샵에서 일하는 장면이 이어졌다.먼저 지수는 이번 프로그램을 통해 박보검과 처음으로 예능에서 호흡을 맞춘다. 영상에는 지수가 웃으며 헤어샵에 들어와 세 사람과 어울리는 모습이 담겼다.엄지원도 일일 아르바이트생으로 참여한다. 앞서 엄지원은 '보검 매직컬'의 팬이라고 밝힌 바 있다. 특히 박보검을 '천상계 존재'라고 표현할 만큼 그를 향한 팬심을 나타내기도 했다.안은진은 한국예술종합학교 동기인 이상이와 다시 만난다. 두 사람은 오랜 친구 사이로 알려져 있다. 안은진은 앞서 tvN 예능 '언니네 산지직송'에서 다양한 일을 능숙하게 해내는 모습을 보여준 바 있다. 이번에는 헤어샵에서 박보검, 이상이, 고경표와 함께 일한다.허성태 역시 아르바이트생으로 합류한다. 그는 tvN 예능 '부산촌놈 in 시드니'에서 대기업 근무 경험을 바탕으로 업무에 적응하는 모습을 보여줬다. 또 드라마 '굿보이'에서 박보검, 이상이와 함께 연기한 인연이 있어 세 사람의 재회에도 관심이 모인다.박보검은 이번 시즌에서 미용사 국가기술자격증을 취득하고 파마 시술까지 맡는다. 공개된 티저 마지막에는 박보검이 헤어샵의 문을 여는 모습이 담겼다.'보검 매직컬2'는 오는 11월 29일 오후 7시 45분 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr