'보검 매직컬' 게스트가 공개됐다. / 사진제공=tvN
'보검 매직컬' 게스트가 공개됐다. / 사진제공=tvN
그룹 블랙핑크 지수부터 배우 엄지원, 안은진, 허성태까지 '보검 매직컬2'에 일일 아르바이트생으로 출연한다.

오는 11월 29일 첫 방송되는 tvN 예능 '보검 매직컬2'는 박보검, 이상이, 고경표가 바다마을에서 헤어샵을 운영하는 과정을 담은 프로그램이다. 세 사람은 주민들의 머리를 손질하며 일상을 함께한다.
'보검 매직컬' 게스트가 공개됐다. / 사진제공=tvN
'보검 매직컬' 게스트가 공개됐다. / 사진제공=tvN
지난 30일 공개된 티저 영상에는 박보검, 이상이, 고경표의 앞치마 옆에 새로운 앞치마 4개가 걸려 있는 모습이 담겼다. 각각 지수, 엄지원, 안은진, 허성태의 이름이 적힌 앞치마가 등장한 뒤 네 사람이 헤어샵에서 일하는 장면이 이어졌다.

먼저 지수는 이번 프로그램을 통해 박보검과 처음으로 예능에서 호흡을 맞춘다. 영상에는 지수가 웃으며 헤어샵에 들어와 세 사람과 어울리는 모습이 담겼다.

엄지원도 일일 아르바이트생으로 참여한다. 앞서 엄지원은 '보검 매직컬'의 팬이라고 밝힌 바 있다. 특히 박보검을 '천상계 존재'라고 표현할 만큼 그를 향한 팬심을 나타내기도 했다.

안은진은 한국예술종합학교 동기인 이상이와 다시 만난다. 두 사람은 오랜 친구 사이로 알려져 있다. 안은진은 앞서 tvN 예능 '언니네 산지직송'에서 다양한 일을 능숙하게 해내는 모습을 보여준 바 있다. 이번에는 헤어샵에서 박보검, 이상이, 고경표와 함께 일한다.

허성태 역시 아르바이트생으로 합류한다. 그는 tvN 예능 '부산촌놈 in 시드니'에서 대기업 근무 경험을 바탕으로 업무에 적응하는 모습을 보여줬다. 또 드라마 '굿보이'에서 박보검, 이상이와 함께 연기한 인연이 있어 세 사람의 재회에도 관심이 모인다.

박보검은 이번 시즌에서 미용사 국가기술자격증을 취득하고 파마 시술까지 맡는다. 공개된 티저 마지막에는 박보검이 헤어샵의 문을 여는 모습이 담겼다.

'보검 매직컬2'는 오는 11월 29일 오후 7시 45분 첫 방송된다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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