사진=윤혜진 SNS

사진=윤혜진 유튜브

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발레무용가 윤혜진이 딸 지온 양에게 성인이 된 후에도 피임의 중요성을 잊지 말라고 당부했다며 자신의 성교육 방식을 밝혔다.29일 유튜브 채널 '윤혜진의 What see TV'에는 '연애도 결혼도 쉽지 않네.. 분노 유발 사연 총집합 ｜ 매운맛 상담소 2탄'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤혜진은 30년지기 친구들과 함께 구독자들이 보내온 고민을 읽고 의견을 나눴다. 연애와 결혼, 부부생활에 이어 자녀를 키우며 마주하는 현실적인 고민도 등장했다.한 사연자는 중학교 3학년 딸에게 남자친구가 생겼다며 성교육을 어떻게 해야 할지 물었다. 아이들이 연애를 일찍 시작하는 만큼 피임이나 동의에 관한 이야기도 미리 나눠야 할 것 같지만, 부모가 먼저 꺼내기가 조심스럽다는 내용이었다.친구가 요즘은 학교에서 성교육을 하지 않느냐고 말하자 윤혜진은 "중3이면 다 안다. 중1도 안다"고 답했다. 이어 자신이 자랄 때와 지금은 대화를 나누는 분위기가 다르다고 짚었다.그는 "우리 때는 다 쉬쉬했다. 창피해하고, 엄마랑 이런 대화를 하는 것도 '엄마랑 어떻게?'라고 생각했다"며 과거에는 부모와 성에 관한 이야기를 나누는 일 자체가 쉽지 않았다고 돌아봤다.윤혜진은 딸에게는 숨기거나 어렵게 돌려 말하지 않는다고 밝혔다. 그는 "나는 그냥 얘기한다"며 정자와 난자가 만나 아이가 생기는 과정을 설명해줬다고 전했다. 성인이 되기 전에는 성관계를 해서는 안 된다는 자신의 기준도 함께 이야기했다고 덧붙였다.이후 성인이 됐을 때를 가정한 대화도 나눴다고. 윤혜진은 "네가 성인이 된 후에 정말 사랑하는 사람을 만나서 그런 경우가 되면 피임을 해야 된다고 한다"며 자녀에게 전한 당부를 소개했다.그가 강조한 것은 아이의 나이에 맞춰 편안하게 대화를 이어가는 태도였다. 윤혜진은 "'성교육'이라고 해서 정말 교육을 받는다는 것보다 그 나이대에 초점을 두고 생각하면서 편하게 한다"고 설명했다. 별도의 엄숙한 자리를 마련하기보다 자녀가 받아들일 수 있는 방식으로 이야기를 나눈다는 취지였다.이어 "절대적으로 무조건 피임을 해야 한다고 얘기해주는 게 좋을 것 같다"고 조언했다. 성에 관한 이야기를 부끄러운 일로만 여기며 피하기보다, 부모가 중요하게 생각하는 내용을 자녀에게 분명히 전달하고 있다고 밝혔다.중학생 자녀를 둔 윤혜진은 자신의 경험을 바탕으로 사연자의 고민에 답했다. 부모가 먼저 말을 꺼내도 될지 망설이는 상황에, 실제 딸과 나눈 대화를 소개하며 솔직한 소통의 필요성을 전했다.한편 윤혜진은 2013년 1월 배우 엄태웅과 결혼해 같은 해 6월 딸 지온 양을 품에 안았다. 가족과 함께 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연했으며, 지온 양은 선화예술중학교에서 성악을 전공하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr