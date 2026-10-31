김혜자가 최불암의 빈소를 찾아 조문했다. / 사진=텐아시아DB

故 최불암이 향년 87세로 세상을 떠났다. / 사진제공=사진공동취재단

드라마 '전원일기'에서 고(故) 최불암과 오랜 호흡을 맞췄던 배우들이 빈소를 찾아 고인을 추모했다.지난 30일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 최불암의 빈소가 마련됐다. 배우 김혜자, 이계인, 임호, 유인촌, 고두심 등 '전원일기' 출연진의 조문이 이어졌다. 이들은 오랜 시간 함께한 고인과의 추억을 떠올리며 먹먹한 심경을 나타냈다.'전원일기'에서 22년간 부부로 호흡을 맞춘 김혜자는 고인을 향한 그리움을 내비쳤다. 그는 "이제 곧 만나자고 하고 싶어요"라며 "내가 뭐 얼마나 오래 살겠어? 곧 만나요. 곧 만날 거예요. 너무 그리운 사람이니까"라고 말하며 눈물을 보였다.이계인 역시 고인과의 오랜 인연을 떠올렸다. 그는 과거 여의도에서 고인과 한 블록 거리에 살며 자주 술자리를 가졌던 추억을 이야기했다. 그러면서 "저는 안 믿겨져요"라고 털어놨다.임호는 최불암을 더 자주 찾아뵙지 못한 후회를 고백했다. 그러면서 '전원일기' 출연진과 함께 고인을 찾아뵐 계획을 세우던 중 갑작스러운 비보를 접했다고 밝혔다. 최불암에 대해 "어른이셨고요. 선생님이셨고 아버지셨고"라며 촬영장에서 엄격하면서도 든든한 아버지 같은 존재였다고 설명했다.극 중 최불암의 아들로 출연했던 유인촌 전 문화체육관광부 장관도 빈소를 찾았다. 그는 최근 2~3개월 동안 고인을 만나지 못했다며 건강이 회복되면 다시 만나기로 했지만 끝내 부고를 접하게 됐다고 안타까워했다. 고두심 역시 빈소를 찾아 오랜 동료였던 고인에게 마지막 인사를 전했다.최불암은 지난 29일 밤 10시께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 세상을 떠났다. 향년 87세. 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 뒤 재활 치료에 전념해왔으나 최근 건강이 악화한 것으로 알려졌다.1939년생인 고인은 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔해 67년간 연기 활동을 이어왔다. MBC 드라마 '수사반장'에서 박영한 반장 역을, '전원일기'에서 김 회장 역을 맡아 국민적인 사랑을 받았다. 이후 '그대 그리고 나', '영웅시대', '궁' 등 다양한 작품에 출연했으며, KBS 1TV '한국인의 밥상'을 14년간 진행하며 시청자들과 만났다.고인의 빈소는 서울 송파구 서울아산병원 장례식장 20호실에 마련됐다. 장례는 초록우산어린이장으로 치러지며, 발인은 오는 11월 2일 오전 7시로 예정돼 있다. 발인 후 서울 여의도성당에서 장례미사가 진행되며 장지는 경기 파주시 동화경모공원이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr