사진=채널A '신랑수업2'

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'신랑수업2' 배우 이태성이 재혼 후 아이를 낳고 싶다는 바람을 밝힌 가운데, 수의사 겸 치과의사 조희진과 서로 다른 결혼관을 나눴다.30일 방송된 채널A 예능 프로그램 '신랑수업2'에서는 이태성과 조희진이 애프터 데이트를 즐기는 모습이 그려졌다. 두 사람은 5년 전 반려견 보호자와 담당 수의사로 처음 만났으며, 이후 소개팅에서 재회했다.이날 조희진의 퇴근 후 노포 식당을 찾은 두 사람은 와인을 곁들이며 식사를 시작했다. 조희진은 직접 와인을 준비해왔고, 이태성은 "저 잘 구워요"라며 고기 굽기에 자신감을 드러냈다. 구운 음식을 조희진 앞으로 놓아주며 챙기는 모습도 보였다.다만 대화에 집중하느라 고기를 제대로 살피지 못하는 순간도 있었다. 두 사람이 이야기를 나누는 사이 고기가 탔고, 뒤늦게 확인한 뒤에도 이태성의 말이 이어지자 조희진이 직접 고기를 잘랐다. 이를 지켜보던 탁재훈은 "지 혼자 떠들고 있냐"며 답답해해 웃음을 안겼다.이상형을 묻는 대화에서는 한층 가까워진 분위기가 드러났다. 조희진은 다정한 사람이 좋다고 답했고, 이태성이 외적인 이상형까지 묻자 "이태성 씨다"라고 말했다. 예상하지 못한 답변에 이태성은 부끄러워했고, 조희진 역시 수줍게 웃었다.스튜디오에서 두 사람을 지켜보던 이승철은 "역대급으로 안정적인 커플"이라며 편안한 분위기에 주목했다. 송해나가 두 사람의 닮은 외모를 언급하자 이태성은 "그림체가 비슷하다고 하더라"고 전했다.이후 대화는 연애를 넘어 재혼과 자녀 계획으로 이어졌다. 이태성은 "저는 2세를 낳고 싶은 생각이 굉장히 크다. 솔직하게 말씀드리면 꼭 낳아야겠다는 마음"이라고 밝혔다.이태성은 아들 한승이가 어릴 때 군 복무로 성장 과정을 곁에서 지켜보지 못했다고 설명했다. 그는 "아이가 기고 걷고 뛰는 모습을 보지 못했다"며 "새로운 사람을 만나 교제한다면 부모로서의 과정을 처음부터 느껴보고 싶다"고 털어놨다.자녀를 키우고 있는 조희진은 자신의 생각도 솔직하게 전했다. 그는 "예전에는 아이가 없다면 결혼할 필요가 없다고 생각했는데 지금은 생각이 조금 달라졌다"며 "이제는 아이가 없어도 함께 삶을 살아갈 수 있는 사람이면 좋겠다"고 말했다. 다만 "건강이 허락한다면 아이를 낳고 싶다"고 덧붙였다.조희진은 자녀 계획과 별개로 부부 사이의 관계가 중요하다고 강조했다. 그는 "삶의 마지막까지 서로를 돌봐줄 사람은 배우자라고 생각한다"며 "아이가 없으면 결혼할 필요가 없다는 생각은 저와 조금 맞지 않는 것 같다"고 밝혔다.이태성은 재혼으로 아들이 겪을 수 있는 변화도 걱정했다. 자신이 결혼하면 아들에게 낳아준 엄마와 길러주는 엄마가 생기는 만큼 혼란스러울 수도 있겠다는 고민이었다.이에 조희진은 두 사람의 자녀가 모두 중학생이라는 점을 언급하며 새로운 가족의 모습을 보여줄 수 있다고 말했다. 그는 "아이들이 선택의 기로에 섰을 때 길을 알려줄 수 있는 사람이면 충분하다"며 "새아빠가 생기면 아이와 꼭 친해져야 한다는 생각은 한 번도 해본 적이 없다"고 자신의 생각을 전했다.한편 이태성은 지난 2012년 7살 연상 아내와 부부의 연을 맺었으나, 성격 차이 등의 이유로 약 3년 만인 2015년 3월 합의 이혼했다. 슬하에는 아들 1명을 두고 있으며, 이혼 후 이태성이 홀로 양육 중인 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr