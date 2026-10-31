댄서 백구영이 엠넷 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 우승을 차지했다. / 사진제공=Mnet

댄서 백구영이 엠넷 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 우승을 차지했다. / 사진제공=Mnet

댄서 백구영이 엠넷 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 우승을 차지했다. / 사진제공=Mnet

댄서 백구영이 24년간 활동하며 꾸준히 실력을 키워온 비결을 밝혔다. 춤에 대해 타고난 재능도 있었지만, 남들보다 많은 시간을 연습에 투자한 것이 성장의 원동력이었다고 강조했다.지난 20일 종영한 Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파')는 국내외 안무가들이 직접 퍼포먼스를 기획하고 연출하며 경쟁하는 서바이벌 프로그램이다. 백구영은 매 미션에서 완성도 높은 무대를 선보인 끝에 최종 우승을 차지했다. 오랜 시간 K팝 안무가로 활동해 온 그는 이번 경연을 통해 자신의 역량을 입증했다.최근 서울 마포구 상암동 CJ ENM 사옥에서 '스디파' 우승자 백구영의 라운드 인터뷰가 진행됐다. 이날 백구영은 오랜 시간 춤을 직업으로 이어올 수 있었던 원동력과 자신이 생각하는 재능과 노력의 관계에 관해 이야기했다.백구영은 "춤을 추는 친구들끼리는 실력이 늘다가도 정체기가 온다는 이야기를 많이 한다. 그런데 친구들이 나한테는 어떻게 계속 실력이 늘 수 있느냐고 묻곤 했다"고 회상했다. 그는 "나는 술과 담배를 하지 않는다. 친구들이 술자리에 가거나 담배를 피울 때도 나는 연습실에 있었다"고 밝혔다.동료들의 반응을 바라보는 속내도 솔직하게 털어놨다. 백구영은 "친구들이 내 실력이 꾸준히 느는 걸 신기해할 때마다 속으로는 당연하다고 생각했다. 말로 내뱉지는 않았지만 '내가 너희보다 연습을 많이 하는데 당연한 것 아니냐'는 생각이었다"고 말했다.그렇다고 자신의 성과를 오롯이 노력의 결과로만 돌리지는 않았다. 백구영은 노력파와 재능파 중 어디에 가깝냐는 질문에 "정말 솔직히 말하면 재능도 있었다"고 답한 뒤 웃었다. 이어 "어렸을 때부터 나한테 춤에 대한 재능이 있다는 걸 알고 있었다"고 설명했다. 다만 타고난 능력이 있더라도 이를 꾸준히 발전시키지 않으면 오래 활동하기 어렵다고 강조했다.백구영은 "어릴 때부터 재능이 뛰어난 선배들을 많이 봤다. 그런데 아무리 잘하는 사람이라도 결국 노력하지 않으면 안 된다는 걸 느꼈다"고 말했다. 그는 "내가 가진 재능을 계속 갈고닦지 않으면 절대 오래갈 수 없다는 걸 일찍 깨달았다"고 덧붙였다. 오랜 시간 춤을 이어올 수 있었던 동력에 관해 백구영은 "그냥 안 하면 답이 없다고 생각했다"고 밝혔다. 함께 춤을 시작한 동료 가운데 지금까지 활동하는 사람이 많지 않다는 점도 언급했다.자신을 응원하는 팬들에게는 감사의 마음을 전했다. 백구영은 "나는 연예인이 아니어서 팬이라는 표현이 민망하다. 응원해 주시는 분들에게 항상 나도 응원한다는 말을 전하고 싶다"고 밝혔다. 이어 "많은 분이 내 작품을 기대하고 좋아해 주신다. 작품을 만들어 가는 과정까지 응원해 주신다"고 고마움을 표했다.백구영은 "나 역시 그분들이 어떤 자리에서 어떤 일을 하든, 어떤 단계에 있든 응원하고 있다"고 덧붙였다. 오랫동안 자신의 분야에서 꾸준히 노력해 온 그는 자신을 지지해 준 이들에게도 같은 마음을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr