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'나 혼자 산다' 배우 김민이 이번엔 셀러리를 뜯었다.30일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 김민이 동두천 구옥에서 아침을 여는 모습이 담겼다.이날 스튜디오에 등장한 김민은 샤인머스캣을 가득 채운 대형 포대자루를 출연진에게 안겼다. 전현무는 그 자리에서 한 알을 맛보며 웃음을 보탰다.김민은 모닝커피와 셀러리, 땅콩잼을 쟁반에 담아 지난 방송에서 심은하 포스터를 배경으로 바게트를 뜯었던 방으로 향했다. 그는 마당에 나가 호스로 셀러리를 헹군 뒤 다시 안으로 들고 들어왔다.김민은 바게트를 먹던 그때처럼 셀러리 줄기를 입으로 거칠게 물어뜯었다. 셀러리 끝에는 땅콩잼을 듬뿍 발랐다.박지현은 김민의 옷차림을 보더니 "호피랑 가죽 잠바 멋있다. 사자를 잡아서 저렇게 두르실 것 같다"며 치켜세웠고, 김민은 흐뭇하게 웃어 보였다.셀러리를 거칠게 뜯는 김민의 모습에 전현무는 "고기 뜯듯이"라며 혀를 내둘렀다. 화면에서 시선을 떼지 못하던 기안84는 "족장 같다"라고 말해 웃음을 자아냈다.한편 김민은 지난 2일 '나 혼자 산다'에서 90년 된 동두천 구옥 생활로 시청자들과 처음 만났다. 그는 전기가 끊긴 집에서 발전기를 돌려 지내고, 통바게트와 샤인머스캣을 씻지도 않은 채 베어 물었다. 김민은 이 방송 하나로 3%대까지 떨어졌던 '나 혼자 산다' 시청률을 6.0%까지 끌어올렸다.방송 이후 김민을 두고 연출 의심이 나오자 동네 주민들은 잇따라 목격담을 보탰다. 김민은 바람에 흩어진 쓰레기를 치우고 떠나는 모습이 CCTV에 포착되며 의심을 잠재웠다. 그는 10월 둘째 주 펀덱스 비드라마 부문 출연자 화제성 1위에 오르며 데뷔 15년 차에 전성기를 열었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr