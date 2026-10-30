톱여배우 C씨를 향한 학폭 폭로글이 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산되고 있다./텐아시아 DB

평소 방송과 유튜브 등에서 다정하고 건강한 이미지로 사랑받아 온 톱여배우 C씨가 과거 학교폭력(학폭) 가해자였다는 폭로가 나와 파장이 일고 있다.지난 29일 한 온라인 커뮤니티에는 배우 C씨의 과거 학폭 가해 사실을 고발하는 글이 게재됐다. 작성자 A씨는 "C배우의 실체는 과거 학폭 가해자이자 일진 출신"이라며 "학교는 물론 인근 주변 학교에서도 다 알 정도의 유명한 일진이었다"고 주장했다.A씨는 "TV나 유튜브 등에 웃으며 나오거나 좋은 아내, 좋은 엄마, 요리 잘하는 건강한 이미지로 소비되는 모습을 볼 때마다 극심한 고통을 느낀다"며 "수십 년이 지난 지금까지도 정신건강의학과 치료를 받으며 우울증과 불안증세를 안고 살아가고 있다"고 피해를 호소했다.글에 따르면 C씨는 중학생 시절 교실 뒤, 화장실, 학교 인근 건물 복도 등에서 상습적인 괴롭힘을 일삼았다. A씨는 "자리에 앉아 있으면 의자를 툭툭 치고 지나가거나 체육복과 교과서를 빌려간 뒤 돌려주지 않았다"며 "돌려달라고 요구하면 소리를 지르고 욕설을 퍼부었다"고 털어놨다.물리적인 폭행 피해도 함께 주장했다. A씨는 "쉬는 시간에 찾아와 방과 후 남으라고 한 뒤 일진 무리와 함께 학교 근처 건물로 데려가 복도에서 폭행했다"며 "뺨 위주로 때려 고막이 찢어지고 얼굴이 퉁퉁 붓기도 했다"고 전했다.과거 소풍 당시 겪었던 일화도 언급했다. 테마파크로 소풍을 갔던 날 C씨가 정장에 하이힐 차림으로 왔고, 교사들의 복장 검사를 앞두고 자신의 운동화와 바꿔 신을 것을 강요했다는 설명이다. A씨는 "거절하자 미친 듯이 소리를 지르고 욕을 퍼부으며 협박했다"며 당시 상황에 대한 공포감을 호소했다.A씨는 "모든 방송과 유튜브 활동을 내려놓고 진심으로 반성하고 사과하길 바란다"며 "만약 '기억이 나지 않는다'거나 '사실무근'이라며 부인할 경우 동창생들의 증언과 추가 증거를 제출하겠다"고 덧붙였다.해당 폭로글은 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산되고 있다. 누리꾼들은 작성자가 언급한 특징들을 바탕으로 C씨의 정체를 추측하고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr