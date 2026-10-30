베이비돈크라이 / 사진=피네이션

그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry)가 신곡 'Replay'(리플레이)의 가사 일부를 공개하며 컴백 기대감을 높였다.베이비돈크라이(이현, 쿠미, 미아, 베니)는 지난 29일 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 'Replay'의 가사 스포일러 이미지를 공개했다.이미지에는 멤버들의 신비로운 모습과 함께 신곡의 가사가 담겼다. "결국 다시 제자리 무언가에 홀린 듯이 또 같은 그림 앞이지", "눈앞에 나타나도 속지 마", "조용할수록 네가 들려", "아직 그대로 사라지지 않아 아무리 지워도" 등의 문구가 눈길을 끈다. 반복되는 감정과 지워지지 않는 기억을 암시하는 가사로 신곡에 대한 궁금증을 자극했다.베이비돈크라이는 앞서 공개한 콘셉트 포토에서도 기존과 다른 모습을 선보였다. 지난 28일 공개된 두 번째 콘셉트 포토에서는 발레코어 스타일링을 통해 차분하고 사랑스러운 분위기를 연출했다. 앤티크한 소품과 따뜻한 색감, 부드러운 햇살을 활용한 배경이 어우러졌다.이는 첫 번째 콘셉트 포토에서 선보인 어두운 색감의 몽환적인 분위기와 대비된다. 서로 다른 콘셉트를 차례로 공개한 베이비돈크라이가 이번 신곡에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'Replay'는 UK 개러지의 하위 장르인 투스텝 개러지 리듬을 활용한 R&B 곡이다. 소속사 피네이션의 수장 싸이가 총괄 프로듀싱을 맡았으며, 가수 크러쉬가 작사와 작곡에 참여했다.베이비돈크라이의 새 디지털 싱글 'Replay'는 오는 11월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 같은 날 일본에서는 일본어 버전도 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr