사진제공=피네이션

사진제공=피네이션

그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry)가 신곡 발매를 앞두고 가사 일부를 공개했다.베이비돈크라이(이현, 쿠미, 미아, 베니)는 지난 29일 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 'Replay(리플레이)'의 가사 스포일러 이미지를 공개했다.공개된 이미지에는 '결국 다시 제자리 무언가에 홀린 듯이 또 같은 그림 앞이지', '눈앞에 나타나도 속지 마', '조용할수록 네가 들려', '아직 그대로 사라지지 않아 아무리 지워도' 등의 가사가 담겼다. 쉽게 지워지지 않는 기억과 반복되는 감정을 표현한 가사로 신곡의 분위기를 짐작게 했다.앞서 28일 공개된 두 번째 콘셉트 포토에서는 발레코어 스타일링을 선보였다. 멤버들은 앤티크한 소품과 따뜻한 색감이 어우러진 공간에서 차분한 분위기를 연출했다. 첫 번째 콘셉트 포토에서 선보인 어두운 색감의 몽환적인 이미지와는 다른 모습이다.신곡 'Replay'는 UK 개러지의 한 갈래인 투스텝 개러지 리듬을 활용한 R&B 곡이다. 피네이션 대표 프로듀서 싸이가 총괄 프로듀싱을 맡았으며 가수 크러쉬가 작사와 작곡에 참여했다.베이비돈크라이의 새 디지털 싱글 'Replay'는 다음 달 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 같은 날 일본에서도 일본어 버전이 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr