그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry)가 신곡 발매를 앞두고 가사 일부를 공개했다.
베이비돈크라이(이현, 쿠미, 미아, 베니)는 지난 29일 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 'Replay(리플레이)'의 가사 스포일러 이미지를 공개했다.
공개된 이미지에는 '결국 다시 제자리 무언가에 홀린 듯이 또 같은 그림 앞이지', '눈앞에 나타나도 속지 마', '조용할수록 네가 들려', '아직 그대로 사라지지 않아 아무리 지워도' 등의 가사가 담겼다. 쉽게 지워지지 않는 기억과 반복되는 감정을 표현한 가사로 신곡의 분위기를 짐작게 했다.
앞서 28일 공개된 두 번째 콘셉트 포토에서는 발레코어 스타일링을 선보였다. 멤버들은 앤티크한 소품과 따뜻한 색감이 어우러진 공간에서 차분한 분위기를 연출했다. 첫 번째 콘셉트 포토에서 선보인 어두운 색감의 몽환적인 이미지와는 다른 모습이다. 신곡 'Replay'는 UK 개러지의 한 갈래인 투스텝 개러지 리듬을 활용한 R&B 곡이다. 피네이션 대표 프로듀서 싸이가 총괄 프로듀싱을 맡았으며 가수 크러쉬가 작사와 작곡에 참여했다.
베이비돈크라이의 새 디지털 싱글 'Replay'는 다음 달 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 같은 날 일본에서도 일본어 버전이 공개된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
베이비돈크라이(이현, 쿠미, 미아, 베니)는 지난 29일 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 'Replay(리플레이)'의 가사 스포일러 이미지를 공개했다.
공개된 이미지에는 '결국 다시 제자리 무언가에 홀린 듯이 또 같은 그림 앞이지', '눈앞에 나타나도 속지 마', '조용할수록 네가 들려', '아직 그대로 사라지지 않아 아무리 지워도' 등의 가사가 담겼다. 쉽게 지워지지 않는 기억과 반복되는 감정을 표현한 가사로 신곡의 분위기를 짐작게 했다.
앞서 28일 공개된 두 번째 콘셉트 포토에서는 발레코어 스타일링을 선보였다. 멤버들은 앤티크한 소품과 따뜻한 색감이 어우러진 공간에서 차분한 분위기를 연출했다. 첫 번째 콘셉트 포토에서 선보인 어두운 색감의 몽환적인 이미지와는 다른 모습이다. 신곡 'Replay'는 UK 개러지의 한 갈래인 투스텝 개러지 리듬을 활용한 R&B 곡이다. 피네이션 대표 프로듀서 싸이가 총괄 프로듀싱을 맡았으며 가수 크러쉬가 작사와 작곡에 참여했다.
베이비돈크라이의 새 디지털 싱글 'Replay'는 다음 달 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 같은 날 일본에서도 일본어 버전이 공개된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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