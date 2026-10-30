'놀면 뭐하니?' 멤버들이 'NEON(니온)' 커버 댄스에 나선다. / 사진제공=MBC

'놀면 뭐하니?' 멤버들이 'NEON(니온)' 커버 댄스에 나선다. / 사진제공=MBC

방송인 유재석이 걸그룹 A2O LITE의 'NEON(니온)' 커버 댄스에 도전한다.오는 31일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석의 즉석 제안으로 A2O LITE의 'NEON' 커버 댄스에 나선 김광규, 허경환, 주우재의 모습이 그려진다.이날 김광규, 허경환, 주우재는 A2O LITE를 따라잡기 위해 AZ2O를 결성한다. 허경환과 주우재는 각각 멤버 아이찡과 시리 역할을 맡아 2인 댄스를 선보인다. 특히 허경환은 아이찡의 고난도 발차기 안무까지 소화하기 위해 나선다.김광규는 팀의 센터로 활약한다. 공개된 사진 속 김광규는 두 사람과 함께 'NEON' 안무를 선보이고 있다. 이들을 지켜보던 유재석은 "광규 형이 제일 잘하네"라며 만족감을 표한다. 주우재 역시 "광규 형의 매력은 옆머리와 뒷머리예YO"라고 말해 웃음을 자아낸다.앞서 공개된 예고편에는 유재석과 김광규가 'NEON'에 맞춰 춤추는 AI 영상이 담겨 관심을 모았다. 유재석의 제안으로 시작된 AZ2O의 결성 과정과 세 사람이 재해석한 'NEON' 무대는 본 방송에서 공개될 예정이다.'놀면 뭐하니?'는 31일 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr