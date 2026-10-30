서장훈이 건강 문제가 생겼음에도 술을 끊지 못하는 남성 출연자에게 일침을 가했다. / 사진=텐아시아DB

'연애전쟁'에 술 문제로 인해 갈등을 겪는 커플이 등장한다. / 사진제공=JTBC '연애전쟁'

'연애전쟁'에 한 번에 소주 7~8병을 마시고 술에 취하면 여자친구에게 폭언과 폭행까지 하는 남성이 등장한다.오는 11월 2일 방송되는 JTBC 예능 '연애전쟁'에는 29세 동갑내기 '술꾼 커플'이 출연한다. 이날 방송에는 방송인 김원훈과 엄지윤이 특별 외교관으로 함께한다.성남 얼짱 출신이라는 남자친구는 평소 술을 자주 마시는 것으로 알려졌다. 여자친구는 "남친이 주 5회 이상 술을 마신다"며 "한 번에 소주 7~8병 정도를 마신다"고 밝혔다. 그러면서 남자친구의 알코올 중독을 의심했다.잦은 음주뿐 아니라 술에 취한 뒤 보이는 행동도 문제였다. 두 사람이 만취한 모습을 지켜본 김원훈은 "술 마시니 반려견까지 개가 셋"이라고 말했다. 특히 남자친구는 여자친구를 향해 "개XX", "귓방망이 맞고 싶어?" 등의 폭언을 쏟아냈다.폭언은 신체적인 충돌로도 이어졌다. 여자친구가 스파링을 하자며 장난을 건넨 상황에서 남자친구가 폭력을 행사한 것. 이를 본 이효리는 "멍들고 부러질 정도면 장난을 넘어선 것"이라며 남자친구의 행동을 지적했다.과도한 음주로 남자친구의 건강에도 문제가 생겼다. 그는 과음으로 응급실을 찾았다가 간 수치가 정상인의 10배에 달한다는 진단을 받았다. 당시 의사로부터 술을 계속 마시면 생명이 위험해질 수 있다는 경고까지 들었다.그런데도 남자친구는 술을 끊지 못했다. 여자친구와 금주를 약속하고도 이를 어긴 채 폭음을 이어갔다. 이에 서장훈은 "그러다가 진짜 죽는다"며 "당장 가고 싶은 거냐?"라고 경고했다. 이효리 역시 "이쯤 되면 죽고 싶은 것"이라며 남자친구의 음주 습관을 강하게 지적했다.'연애전쟁'은 매주 월요일 오후 9시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr