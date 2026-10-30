그룹 아일릿(ILLIT)이 기이한 웨딩홀에서 탈출 게임에 도전한다. / 사진제공=CJENM, 엠넷 플러스

그룹 아일릿(ILLIT)이 기이한 웨딩홀에서 탈출 게임에 도전한다. / 사진제공=CJENM, 엠넷 플러스

그룹 아일릿(ILLIT)이 기이한 웨딩홀에서 탈출 게임에 도전한다. 가장 행복해야 할 결혼식이 악몽으로 바뀐 공간에서 제한 시간 안에 탈출해야 하는 상황에 놓인다.30일 오후 6시 공개되는 엠넷플러스 오리지널 예능 '숨바꼭질2' 일곱 번째 에피소드에는 아일릿이 출연한다. 멤버들은 웨딩홀을 배경으로 4444초 동안 단서를 찾고 정체불명의 술래를 피해 탈출에 나선다.에피소드는 결혼식장에서 벌어진 기묘한 사건을 중심으로 전개된다. 앞서 공개된 포스터에는 면사포를 쓴 아일릿 멤버들과 함께 "가장 눈부셨던 날의 악몽", "영원히 곁에 있을게"라는 문구가 담겼다. 화려한 웨딩홀과 대비되는 섬뜩한 분위기가 눈길을 끈다.영상에서는 웨딩 사진을 잃어버렸다며 도움을 요청하는 의문의 남자가 등장한다. 이어 신부들에게 벌어진 수상한 일들이 소개되면서 긴장감을 더한다. 아일릿이 웨딩 사진에 얽힌 비밀을 풀고 제한 시간 안에 탈출할 수 있을지 관심이 쏠린다.멤버들의 대처 방식도 관전 포인트다. 갑작스러운 상황에 놀라면서도 술래의 움직임을 살피며 숨을 곳을 찾는다. 탈출에 필요한 단서를 확보하기 위해 직접 공간을 탐색하는 등 적극적으로 게임에 참여한다. 또한 긴박한 순간에도 서로를 챙기며 함께 움직이는 모습이 예고됐다. 평소 무대에서 밝고 사랑스러운 매력을 보여준 아일릿이 공포 상황에서는 어떤 반응을 보일지 궁금증을 자아낸다.'숨바꼭질2'는 K팝 아티스트들이 정체불명의 술래를 피해 제한 시간 안에 탈출하는 공포 버라이어티다. 아일릿이 출연하는 일곱 번째 에피소드는 30일 오후 6시 공개되며, 오는 31일 오후 11시 Mnet에서도 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr