베우 지일주가 거듭 자격증을 취득하고 있다. / 사진=지일주 SNS

베우 지일주가 거듭 자격증을 취득하고 있다. / 사진=지일주 SNS

배우 지일주가 또다시 자격증 취득 소식을 전했다.지일주는 30일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 지일주가 한국사능력검정시험에서 가장 높은 등급인 1급을 취득한 모습. 특히 그는 지난 6월 건설기계조종사 면허를 얻은 지 약 4개월 만에 또 다시 성과를 이뤄 눈길을 끌었다.앞서 지일주는 2022년 공인중개사 자격증을 취득했다. 이후 2024년에는 감정평가사 시험에 접수한 사실을 알린 바 있다.지일주는 2024년 11월 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에 출연해 세계 고지능자 모임인 '멘사(mensa)'에서도 IQ156으로 상위 1%에 속하는 인재라는 사실이 알려졌다.한편 지일주는 1985년생으로 올해 42세다. 2008년 KBS 드라마 '태양의 여자'로 데뷔했으며, 이후부터 다양한 작품에서 단역 혹은 조연으로 출연했다. 2023년 '일타 스캔들', 2025년 '이강에는 달이 흐른다'에 출연한 뒤 현재 휴식기를 갖고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr