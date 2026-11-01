서인영과 홍진경이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

'산독기 프로젝트'에 홍진경, 서인영, 이선빈, 이연이 출연한다. / 사진제공=TEO

'산독기 프로젝트'에 홍진경, 서인영, 이선빈, 이연이 출연한다. / 사진제공=TEO

가수 서인영이 유튜브 '개과천선'에 이어 새 예능 '산독기 프로젝트'에 출연한다. 홍진경과 함께 여행에 나선 그는 티격태격하는 모습으로 웃음을 예고했다.30일 제작사 TEO(테오)는 신규 예능 '산독기 프로젝트'의 하이라이트 티저와 메인 포스터를 공개했다. '산독기 프로젝트'는 홍진경, 서인영, 이선빈, 이연이 전국 각지의 자연을 찾아 다양한 활동에 도전하는 여행 예능이다. 자연 속에서 몸을 움직이며 일상에 쌓인 독기를 내려놓는 과정을 담는다.영상은 독기의 여러 의미 중 '사납고 모진 기운'에 주목하며 시작된다. 네 사람은 "한계까지 몰아붙이는 느낌", "완전히 몰입하는 스타일" 등 각자가 생각하는 독기를 이야기한다. 이후 산과 물을 오가며 걷고 뛰는 등 다양한 활동에 도전한다.그러나 예상보다 힘든 일정에 멤버들은 하나둘 지쳐간다. 급기야 "이 팀은 오늘부로 해체입니다"라는 선언까지 나오며 갈등을 예고한다. 이들은 서로 언성을 높이기도 하지만, 어려운 순간에는 손을 내밀고 끌어주며 여행을 이어간다.서인영과 홍진경의 관계가 눈길을 끈다. 서인영은 "제가 언니 좋아하는 거 알잖아요"라며 애정을 표현하지만, 홍진경은 "쟤 왜 자꾸 내 이름 부르는 거야"라고 받아친다. 두 사람은 거침없이 말을 주고받으며 남다른 호흡을 보여준다.이선빈과 이연의 활약도 예고됐다. 평소 열정적인 성격으로 알려진 이선빈과 자연을 좋아하는 이연은 홍진경, 서인영과 함께 다양한 야외 활동에 나선다. 서로 다른 성향을 지닌 네 사람이 낯선 환경에서 어떤 관계를 만들어갈지 관심이 쏠린다. 함께 공개된 메인 포스터에는 자연을 배경으로 환하게 웃는 네 사람의 모습이 담겼다. 동요 '산토끼'의 가사를 활용한 "산독기 독기야 어디로 가느냐"라는 문구도 더해졌다.'산독기 프로젝트'는 오는 11월 20일 넷플릭스에서 전편 공개된다. KBS 2TV에서는 11월 27일 오후 8시 30분 첫 방송을 시작으로 매주 금요일 한 편씩 선보인다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr