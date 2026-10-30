아이브 / 사진=스타쉽엔터테인먼트

아이브 / 사진=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브(IVE)가 힙합 뮤지션 타이거 JK와 손잡고 신곡 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)의 리믹스 버전을 선보인다.30일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이브는 이날 오후 1시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 'Looks Can Kill (Alawn Remix (Feat. Tiger JK))'를 발매한다.이번 리믹스는 프로듀서 알론(Alawn)이 제작하고 타이거 JK가 피처링에 참여했다. 알론은 빌보드 차트 1위에 오른 다수의 곡에 참여한 프로듀서다. 여기에 한국 힙합을 대표하는 타이거 JK의 랩이 더해져 원곡과는 다른 분위기를 보여줄 예정이다.원곡 'Looks Can Kill'은 누구나 자신의 삶에서 주인공이자 영웅이 될 수 있다는 메시지를 담은 일렉트로닉 댄스 팝 장르의 곡이다. 묵직한 베이스와 역동적인 드럼, 풍성한 전자음이 어우러져 아이브 특유의 당당한 매력을 강조했다.'Looks Can Kill'은 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위와 멜론 글로벌-K 차트 주간 1위를 기록했다. 아이브 공식 SNS에 공개된 챌린지 영상들의 합산 누적 조회수도 1억 회를 넘어섰다. 아이브는 이러한 관심 속에 새로운 편곡과 랩 피처링을 더한 리믹스를 공개하며 신곡의 매력을 확장한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr