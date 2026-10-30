'국민 아버지'로 사랑받아 온 배우 최불암(본명 최영한)이 별세했다. / 사진=텐아시아DB

'국민 아버지'로 사랑받아 온 배우 최불암(본명 최영한)이 별세했다. / 제공 사진

'국민 아버지'로 사랑받아 온 배우 최불암(본명 최영한)이 별세했다. 향년 87세. 드라마 '수사반장'과 '전원일기'로 수십 년간 안방극장을 지킨 고인은 67년의 연기 인생을 뒤로하고 영면에 들었다.30일 방송계에 따르면 최불암은 지난 29일 밤 10시께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 세상을 떠났다. 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 그는 거동이 불편해지면서 14년간 진행한 KBS 1TV '한국인의 밥상'에서 하차했다. 이후 재활 치료에 전념했으나 최근 건강이 급격히 악화한 것으로 알려졌다.1939년 인천에서 태어난 최불암은 중앙고와 서라벌예대, 한양대 연극영화과를 졸업했다. 연출가를 꿈꾸던 그는 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔했으며, 1965년 국립극단 단원으로 발탁됐다. 1967년 서울중앙방송(현 KBS) 특채 탤런트로 방송계에 입문한 뒤 드라마 '수양대군'에서 노년의 김종서 장군을 연기하며 이름을 알렸다.최불암을 국민배우 반열에 올린 대표작은 MBC '수사반장'과 '전원일기'다. 그는 '수사반장'(1971~1989)에서 정의감 넘치는 박영한 반장으로 18년간 활약했다. '전원일기'(1980~2002)에서는 양촌리 김 회장 역을 맡아 22년 동안 극의 중심을 지켰다. 두 작품을 통해 강직하면서도 따뜻한 한국의 아버지상을 그려내며 폭넓은 사랑을 받았다.연기 영역도 다양했다. 30대에 노인 역할을 맡았고, 40대에는 '제1공화국'과 '제2공화국'에서 80대 이승만 전 대통령을 연기했다. '그대 그리고 나', '영웅시대', '궁' 등에서도 활약했다. 2024년에는 '수사반장'의 프리퀄인 '수사반장 1958'에 노년의 박영한으로 특별출연했다.올해 5월에는 고인의 연기 인생을 되짚는 MBC 다큐멘터리 '파하, 최불암입니다'가 방송됐다. 당초 직접 출연할 예정이었으나 재활 치료에 집중하기 위해 참여하지 못했다.배우로서뿐만 아니라 방송 진행자로도 오랜 시간 시청자 곁을 지켰다. 1999년부터 2008년까지 KBS '좋은나라 운동본부'를 진행했고, 2011년부터 지난해까지 '한국인의 밥상'을 이끌었다. 특유의 호탕한 '파하' 웃음과 소탈한 모습은 그의 상징으로 자리 잡았다. 1990년대에는 이를 소재로 한 '최불암 시리즈'가 유행하기도 했다.정치에 몸담았던 이력도 있다. 고(故) 정주영 현대그룹 명예회장의 권유로 1992년 통일국민당에 입당해 제14대 국회의원을 지냈다. 이후 제15대 총선에 출마했으나 낙선했고, 1996년 '전원일기'로 연기 활동을 재개했다.최불암은 배우 김민자와 4년간의 교제 끝에 1970년 결혼했다. 드라마 '정동마님'에 출연하던 김민자에게 첫눈에 반해 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 두 사람은 슬하에 1남 1녀를 뒀다.고인은 백상예술대상 TV·연극 부문 남자 최우수연기상과 대종상영화제 남우주연상 등을 수상했다. 1998년 국민훈장 목련장, 2014년 은관문화훈장을 받으며 문화예술계에 남긴 공로를 인정받았다. '수사반장'을 통해 경찰의 이미지를 높인 공로로 명예 경찰에 위촉됐으며, 2024년에는 민간인 최초로 명예 국가수사본부장에 올랐다. 어린이와 청소년을 위한 나눔 활동에도 앞장섰다. 초록우산어린이재단 전국후원회장과 사단법인 제로캠프 이사장 등을 맡아 사회공헌 활동을 이어왔다.고인의 장례는 이러한 뜻을 기려 초록우산 어린이재단장으로 치러진다. 황영기 초록우산 회장이 장례위원장을 맡으며, 이수성·이낙연 전 국무총리 등이 장례위원으로 참여할 예정이다. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련된다. 유족으로는 아내 김민자와 아들 동녘, 딸 동비 씨가 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr