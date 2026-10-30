'직장인들' 김민 PD가 김원훈을 칭찬했다. / 사진=텐아시아DB

'직장인들' 김민 PD가 김원훈을 칭찬했다. / 사진제공=쿠팡플레이

쿠팡플레이 예능 '직장인들 시즌3' 김민 PD가 코미디언 김원훈을 '한국의 주성치'라고 극찬했다.30일 서울 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 예능 '직장인들 시즌3'(이하 '직장인들') 김원훈, 백현진, 강지영, 김민 PD를 만났다.'직장인들'은 DY기획 직원들이 사무실 안팎에서 겪는 다양한 상황을 현실감 있게 그린 애드리브 시트콤이다. 직장인들의 일상과 관계를 유머러스하게 풀어내며 시청자들의 호응을 얻었고, 쿠팡플레이 인기작 1위에 오르기도 했다. 이러한 인기에 힘입어 시즌3까지 제작되며 흥행을 이어가고 있다.이날 김 PD는 시즌3에서 가장 신경 쓴 부분으로 공간의 확장을 꼽았다. 그는 "시청자들이 실제 직장처럼 느낄 수 있도록 만드는 것이 이 프로그램의 가장 큰 힘이자 디테일이라고 생각했다"라며 "이번 시즌에는 사무실 밖의 공간도 좀 더 보여주고 싶었다. 이를 통해 캐릭터들의 서사가 더욱 입체적으로 그려지길 바랐다"고 말했다.프로그램의 흥행 비결에 대해서는 출연진에게 주어지는 높은 자유도를 강조했다. 김 PD는 "정해진 서사를 따라가기보다는 출연진이 자유롭게 움직일 수 있도록 하는 프로그램"이라며 "일종의 환경 스토리텔링처럼 상황과 환경을 마련해 놓고 그 안에서 자유롭게 연기하도록 한다. 그런 방식이 시너지를 만들어내는 것 같다"고 설명했다.특히 김 PD는 김원훈의 연기력을 높이 평가했다. 그는 "시즌1, 2를 거치면서 김원훈이 천재적인 애드리브로 주목받았지만 저는 그게 핵심이 아니라고 생각한다"라며 "김원훈의 가장 중요한 강점은 연기력이다. 한국의 주성치라고 생각한다"고 밝혔다.그러면서 "주성치는 본인이 절대 웃지 않으면서 철저하게 공부하고 계산하고 준비한다. 김원훈도 마찬가지로 노력하는 천재다. 이번 시즌에는 김원훈의 연기력을 많이 보여주고 싶었다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr