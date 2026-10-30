지수 'ADDICTED' 커버 / 사진=블리수

그룹 블랙핑크 지수가 신곡 'ADDICTED'(어딕티드)로 한층 강렬한 매력을 드러냈다.지수는 30일 오전 8시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정규 1집의 두 번째 선공개곡 'ADDICTED'를 발표했다. 지난달 선보인 'CLICK'(클릭)에 이은 신곡이다.'ADDICTED'는 사랑에 빠져 상대에게 점점 깊이 끌리는 감정을 담은 곡이다. 시작부터 들리는 번개 효과음이 인상적이며, 강렬한 비트와 다양한 음역대를 오가는 지수의 보컬이 어우러진다.음원과 함께 공개된 뮤직비디오에서는 지수의 새로운 모습도 확인할 수 있다. 지수는 신비로운 분위기부터 카리스마 넘치는 모습까지 다채로운 매력을 보여준다. 특히 물속에서 펼치는 퍼포먼스와 영화 같은 영상 연출이 눈길을 끈다.이번 신곡의 안무 제작에는 안무가 리정이 참여했다. 지수는 향후 음악 방송에서도 'ADDICTED' 무대를 선보일 예정이다.지수는 첫 정규앨범 발매를 앞두고 서로 다른 분위기의 곡을 차례로 공개하고 있다. 첫 번째 선공개곡 'CLICK'에서는 차분한 보컬로 상대를 향한 본능적인 끌림을 표현했다면, 'ADDICTED'에서는 보다 짙고 강렬한 감정을 담아냈다.지수의 신곡 'ADDICTED'는 각종 온라인 음원 사이트에서 들을 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr