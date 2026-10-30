배우 하지원이 싱가포르에서 만난 F1 선수에게 관심을 드러냈다. / 사진=텐아시아 DB

배우 하지원이 싱가포르에서 만난 F1 선수에게 관심을 드러냈다. / 사진=SBS '비서진'

배우 하지원(48)이 싱가포르에서 만난 F1 선수에게 관심을 드러냈다.30일 방송되는 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 이서진과 김광규가 하지원과 함께 싱가포르로 첫 해외 출장을 떠나는 모습이 공개된다.평소 F1 경기를 즐겨 보는 하지원은 이날 자신이 좋아하는 선수를 직접 만나고 싶다는 바람을 드러낸다. F1 현장에 도착하기 전부터 해당 선수에 관한 이야기를 꺼내던 그는 김광규에게 "여자친구 있는지 알아볼 수 있어요?"라고 묻는다. 이어 이서진에게는 "오빠가 만나게 해줘"라며 선수와의 만남을 부탁한다. 하지원이 관심을 보인 선수의 정체는 방송에서 공개될 예정이다.이에 이서진은 하지원이 원하는 선수를 만나게 해주기 위해 나선다. 그는 "페라리에 치이는 한이 있더라도…"라며 각오를 드러낸다. 평소 무심한 태도로 웃음을 줬던 이서진이 이번에는 하지원의 부탁을 들어주기 위해 적극적으로 움직인다.이서진의 노력으로 하지원은 일반 관람객이 쉽게 접근하기 어려운 특별한 공간에 들어갈 기회를 얻는다. 다만 해당 장소가 어디인지, 하지원이 원하는 선수와 실제로 만났는지는 아직 공개되지 않았다.한편 하지원의 출연을 예고한 영상도 관심을 받았다. 지난 27일 공개된 스페셜 선공개 영상은 하루 만에 조회수 300만회를 기록했으며, 현재 500만회에 가까운 조회수를 보이고 있다.하지원과 이서진, 김광규의 싱가포르 F1 현장 방문기는 30일 오후 11시 10분 방송되는 '비서진'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr