그룹 투어스 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스(TWS)가 새 앨범에서 청춘의 밝은 모습뿐 아니라 성장 과정에서 겪은 고민과 불안까지 노래한다.투어스는 오는 11월 2일 두 번째 싱글 'TO US'를 발매한다. 그동안 설렘과 우정, 성장의 순간을 중심으로 자신들만의 '보이후드 팝(Boyhood Pop)'을 선보였다면, 이번에는 무대 뒤에서 느꼈던 긴장과 망설임 등 멤버들의 내면에 초점을 맞췄다.소속사 플레디스 엔터테인먼트는 "멤버들이 마음속에 품어 온 솔직한 생각들이 이번 싱글의 기획 단계부터 녹아들었다"고 설명했다. 데뷔 이후 활동하며 겪은 경험과 감정이 앨범의 주요 소재가 됐다는 것이다.타이틀곡 '내 이름을 불러줘'는 자신들을 믿고 응원해 주는 팬들을 위해 무대에서 최선을 다하겠다는 다짐을 담았다. 영재와 신유, 도훈이 작사에 참여했으며, 재즈 피아니스트 윤석철이 피아노 연주를 맡았다. 기존 투어스 음악의 경쾌한 분위기를 유지하면서도 보다 서정적인 선율을 더한 것이 특징이다.수록곡 'WE UP'은 더 큰 무대를 향해 나아가겠다는 포부를 담았고, 'heavy'는 일상의 무게에 지친 청춘에게 위로를 건넨다. 세 곡 모두 성장이라는 공통된 주제를 다루지만, 각기 다른 감정과 시선으로 풀어냈다.투어스는 데뷔 이후 꾸준히 청춘을 음악의 중심에 놓아왔다. 이번 앨범에서는 성장의 즐거움뿐 아니라 그 과정에서 마주하는 부담과 불안도 이야기한다는 점에서 이전 작품들과 차이를 보인다.투어스의 두 번째 싱글 'TO US'는 오는 11월 2일 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr