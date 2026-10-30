그룹 블랙핑크 / 사진 제공=YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크(BLACKPINK)가 K팝 걸그룹 최초로 옥관문화훈장을 받았다.30일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크는 지난 29일 서울 중구 국립극장 해오름극장에서 열린 '제17회 대한민국 대중문화예술상'에서 옥관문화훈장 수훈자로 선정됐다. 올해 데뷔 10주년을 맞은 블랙핑크는 그룹과 솔로 활동을 통해 한국 대중음악을 세계에 알린 공로를 인정받았다.옥관문화훈장은 문화예술 발전에 기여한 인물과 단체에 수여하는 문화훈장 가운데 4등급에 해당한다. K팝 걸그룹이 해당 훈장을 받은 것은 이번이 처음이다.블랙핑크는 소속사를 통해 "뜻깊은 문화훈장을 받게 되어 기쁘고 영광스럽다"며 "저희의 음악을 오랜 시간 사랑해주신 대중과 늘 곁에서 응원해주신 블링크(팬덤명)에게 진심으로 감사드린다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 좋은 음악으로 위로와 감동을 전하는 아티스트가 되도록 노력하겠다"고 전했다.2016년 데뷔한 블랙핑크는 2022년 정규 2집 'BORN PINK'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'과 영국 오피셜 앨범 차트에서 모두 1위를 차지했다. 올해 2월에는 음악 아티스트 최초로 유튜브 채널 구독자 1억 명을 돌파했다.올해 발매한 미니 3집 'DEADLINE'은 한터차트 기준 발매 첫 주 177만 4577장이 판매되며 K팝 걸그룹 초동 판매량 신기록을 세웠다. 최근에는 전 세계 16개 도시에서 총 33회 공연한 'DEADLINE' 월드투어를 마쳤다.블랙핑크는 그룹 활동과 함께 멤버별 솔로 활동도 이어가고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr