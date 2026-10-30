‘승리와 열애설 3번’ 유혜원, CEO로 변신…브랜드명은 뮤설

그룹 빅뱅 출신 승리와 세 차례 열애설에 휩싸였던 인플루언서 유혜원이 화장품 사업에 뛰어들었다.유혜원은 최근 자신의 SNS를 통해 "오랜 고민과 준비 끝에 저의 첫 번째 작품을 선보인다"며 화장품 브랜드 론칭 소식을 알렸다.그는 "수많은 고민과 선택의 순간을 지나 마침내 MUSEOL(뮤설)이라는 이름으로 저의 첫 번째 이야기를 시작하게 됐다"고 밝혔다.이어 "제가 생각하는 아름다움의 기준과 오랜 시간 쌓아온 취향, 그리고 작은 디테일까지 가장 뮤설다운 것들로 채워나갈 뮤설의 첫 번째 작품"이라며 "앞으로 뮤설이 만들어갈 새로운 아름다움을 함께 지켜봐 달라"고 전했다.함께 공개한 사진 속 유혜원은 긴 생머리를 늘어뜨린 채 카메라를 응시하고 있다. 잡티 없이 깨끗한 피부와 또렷한 이목구비, 은은한 립 메이크업이 어우러져 청순하면서도 세련된 분위기를 자아낸다.특히 이번 브랜드 론칭은 유혜원이 인플루언서를 넘어 사업가로 활동 영역을 확장했다는 점에서 눈길을 끈다. 그동안 다양한 뷰티 제품을 소개하며 자신만의 미적 감각을 선보여온 유혜원이 직접 브랜드를 내놓게 된 것.유혜원은 과거 승리와 여러 차례 열애설에 휩싸이며 이름을 알렸다. 2018년 첫 열애설을 시작으로 2020년 승리의 군 입대 당시, 2023년 태국 방콕 동반 여행설까지 총 세 차례 열애설이 불거졌다. 다만 두 사람은 교제 사실을 공식적으로 인정한 적이 없다.한편 승리는 최근 20대 비연예인 여성과 혼인신고를 마친 사실이 알려졌다. 아내는 현재 임신 중으로 내년 1월 출산을 앞두고 있는 것으로 전해졌다.유혜원은 지난해 Mnet '커플팰리스2'에 출연해 결혼을 향한 진지한 마음을 드러내기도 했다. 당시 그는 "남들 다 하는 평범한 연애를 하고 싶다"고 밝힌 바 있다. 이후 자신의 이름을 내건 뷰티 사업에 도전하며 새로운 행보를 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr