주상욱과 차예련이 티격태격 부부케미를 선보였다. / 사진='차장금 차예련' 유튜브 캡처

주상욱과 차예련이 티격태격 부부케미를 선보였다. / 사진='차장금 차예련' 유튜브 캡처

배우 주상욱이 JTBC '냉장고를 부탁해' 출연 당시 냉장고에 생선이 없었던 이유를 아내 차예련 탓으로 돌리며 유쾌한 핑계를 댔다.지난 29일 차예련의 유튜브 채널 '차장금 차예련'에는 '냉부해 주상욱 편은 잊어주세요. 차장금 냉장고 싹 다 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 차예련은 냉장고를 공개하며 다양한 살림 꿀팁을 전수했다.차예련은 과거 방송 이후 불거진 냉장고 관련 오해를 해명하기 위해 자택 냉장고를 전격 공개했다. 주상욱은 앞서 '냉장고를 부탁해'에 출연했다. 그는 평소 낚시를 즐기는 것으로 알려졌지만 정작 냉장고에 생선이 없어 셰프들을 실망하게 했다. 차예련은 "셰프님들이 그렇게까지 실망하실 줄 몰랐다"며 "실망하셨나 보다. 다 물고기 요리를 하시려고 생각했던 것 같다"고 말했다. 이어 "근데 물고기가 없는데"라고 말했다.이에 주상욱은 "낚시를 못 갔잖아. 마누라가 보내줘야 갈 거 아니야"라며 냉장고에 생선이 없었던 원인을 차예련에게 돌렸다. 그는 "마누라가 보내줘야 가서 물고기를 잡아서 냉장고에 채워 넣고 할 텐데 낚시를 못 갔다"고 능청스러운 태도를 보였다. 예상치 못한 남편의 핑계에 차예련은 황당하다는 표정을 지어 보였다.차예련은 냉장고를 열어 무늬 오징어를 비롯해 여러 생선을 꺼내면서 오해 바로잡기에 나섰다. 그는 "이건 통영 가서 잡아 온 거다"라고 설명하며 실제로는 싱싱한 해산물이 넉넉히 비축되어 있음을 증명했다.이외에도 차예련은 저당 소스와 마늘 보관 팁, 두부면을 활용한 초간단 국수 레시피 등 알뜰한 살림 내공을 공개해 눈길을 끌었다. 차예련과 주상욱은 2017년 결혼해 슬하에 딸 하나를 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr