가슴으로 집안을 일으킨 최산…쥬얼리보다 근육이 눈에 띄네

그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버 최산이 탄탄한 가슴 근육을 뽐냈다.최산은 최근 자신의 SNS를 통해 명품 주얼리 브랜드 불가리 행사장 비하인드 사진을 공개했다.공개된 사진 속 최산은 화이트 슈트를 입고 카메라 앞에서 포즈를 취하고 있다. 특히 이너 없이 재킷만 걸친 과감한 스타일링이 시선을 사로잡았다. 깊게 파인 재킷 사이로 탄탄하게 발달한 가슴 근육이 드러나며 남성미를 극대화했다.평소 꾸준한 운동으로 다져진 근육질 몸매를 자랑해 온 최산은 이번에도 남다른 피지컬을 과시했다. 넓은 어깨와 두툼한 가슴 근육이 화이트 슈트와 어우러져 섹시하면서도 고급스러운 분위기를 자아냈다.특히 최산은 최근 '가슴으로 집안을 일으켰다'는 재치 있는 표현으로 화제를 모은 바 있다. 그만큼 남다른 가슴 근육으로 팬들 사이에서 유명한 최산은 이번 불가리 행사에서도 자신의 강점을 한껏 살린 패션을 선보였다.여기에 손목시계와 반지, 목걸이 등 주얼리를 매치해 화려함을 더했다. 한 손을 입가에 가져다 댄 채 먼 곳을 응시하는 모습에서는 모델 못지않은 카리스마가 느껴진다.무엇보다 가슴 근육을 과감하게 드러낸 스타일링에도 특유의 세련된 분위기를 잃지 않았다. 화이트 슈트의 단정함과 탄탄한 피지컬이 대비를 이루며 최산만의 독보적인 매력을 완성했다.한편 최산이 속한 에이티즈는 국내외를 오가며 활발한 활동을 펼치고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr