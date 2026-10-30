배우 오윤아가 4살 연하 남편과의 재혼 소식을 전한 가운데, 발달장애가 있는 아들 민이의 근황도 공개했다. / 사진=텐아시아 DB

배우 오윤아가 4살 연하 남편과의 재혼 소식을 전한 가운데, 발달장애가 있는 아들 민이의 근황도 공개했다. / 사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

배우 오윤아가 4살 연하 남편과의 재혼 소식을 전한 가운데, 발달장애가 있는 아들 민이의 근황도 공개했다.지난 29일 방송된 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')은 7주년 특집 '집으로' 편으로 꾸며졌다. 이날 방송에는 3년 만에 프로그램을 다시 찾은 오윤아가 출연했다.오윤아는 "그동안 '편스토랑'이 너무 그리웠다. 여기 오니까 친정 같은 느낌이 나서 눈물이 난다"며 반가움을 드러냈다. 이어 "제가 결혼을 하게 됐습니다"라고 밝혔다. 최근 4살 연하의 남편과 재혼한 오윤아의 소식에 출연진은 축하를 건넸다.이날 공개된 오윤아의 일상에서 가장 달라진 것은 아들 민이의 모습이었다. 12kg을 감량한 민이는 혼자 세수하고 로션을 바르는 등 엄마의 도움 없이 아침 준비를 마쳤다. 과거 방송에서 오윤아의 손길이 필요했던 모습과는 달랐다.오윤아는 "민이가 스무 살이 됐다"며 "취업도 했다"고 말했다. 민이는 현재 장애인 프로 수영팀에 소속돼 선수로 활동 중이다. 과거 '편스토랑'에서 수영을 좋아하는 모습을 보여줬던 민이는 당시 방송을 본 수영팀 관계자의 제안으로 입단하게 됐다.선수로서 성과도 거뒀다. 민이는 스페셜올림픽 국내 예선에 처음 출전해 자유형 동메달과 배영 은메달을 획득했다. 오윤아는 "민이가 좋아하는 거 하면서 지냈으면 해서 시작한 건데 취업도 하고 성취감도 느껴서 너무 감사하다"며 아들의 성장을 기뻐했다.재혼한 남편과의 이야기도 공개했다. 오윤아는 지인의 소개로 남편을 만났으며, 처음에는 재혼할 생각이 없었다고 털어놨다. 두 사람은 연애할 때부터 서로를 '여보'라고 불렀다고 한다.오윤아가 결혼을 결심하는 데에는 아들 민이도 큰 영향을 미쳤다. 그는 "(남편이)민이한테 정말 잘해줬다. (남편이)민이를 데리고 대중목욕탕을 갔다. 민이 생애 첫 경험이었다. 그때 민이가 반한 것 같다. 민이가 남자아이라 내가 어려운 것들이 많았는데 남편이 다 가르쳐줬다"고 말했다.이어 "사귀기 전에 남편이 민이에게 스키를 알려준다고 땀을 뻘뻘 흘리는데, 그 모습이 감동으로 다가왔다"고 회상했다. 이후 민이는 오윤아의 남편을 유독 잘 따르게 됐다고. 오윤아는 민이를 처음 만났을 때부터 따뜻하게 대해준 시부모님에게도 고마움을 전하며 눈물을 보였다.오윤아는 남편을 위한 요리도 선보였다. 묵은지를 좋아하는 남편의 입맛에 맞춰 묵은지 요리 두 가지를 준비하며 오랜만에 '편스토랑'에서 요리 실력을 공개했다.한편 '신상출시 편스토랑'은 매주 목요일 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr