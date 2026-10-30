남보라가 육아 근황을 공개했다. / 사진='남보라의 인생극장' 유튜브 캡처

남보라가 육아 근황을 공개했다. / 사진='남보라의 인생극장' 유튜브 캡처

배우 남보라가 생후 2개월 된 아들과의 일상을 공개했다.지난 29일 남보라의 유튜브 채널 '남보라의 인생극장'에는 '아기와 더현대 갈 수 있을까?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 남보라가 육아하는 일상이 담겼다.남보라는 아들, 남편과 함께 백화점으로 향했다. 남보라는 카페에서 아들을 바라보며 연신 미소를 지었다. 그는 "주먹 쥔 게 너무 귀엽다"며 "아기 또 낳으라 그러면 난 낳을 수 있어"라고 언급했다.이에 남편이 "이번엔 딸로 부탁드립니다"라고 말하자, 남보라 역시 "딸은 얼마나 더 귀여울까"라며 기대를 나타냈다. 남보라는 "밖에 나와서 좀 약간 환기시키니까 머리가 좀 약간 비워지는 기분"이라며 만족해했다.남보라는 아들의 미래를 챙기는 알뜰한 면모도 보였다. 아들을 유아차에 태우고 은행으로 향한 그는 "콩알이 통장이랑 계좌가 필요해 가지고 지금 은행으로 계좌 만들러 가고 있다"라며 설렘을 내비쳤다.이어 아들을 위한 첫 입출식 통장과 청약 통장을 개설했다. 그는 "청약 열심히 모아서 당첨되자 우리"라며 바람을 나타냈다. 남보라는 아들의 첫 통장 개설에 "기특하다"고 말했고 이에 은행 직원이 "뭐가 기특하냐. 누워만 있었는데"라고 현실적으로 반응해 웃음을 자아냈다.남보라는 자막을 통해 "아이를 만나고 첫 순간이 많아졌다"며 "첫울음, 첫 옹알이, 첫 외출 등 별거 아니던 하루가 콩알이와 함께하면 기념일이 된다"고 설명했다. 이어 "다음 첫순간이 기다려져서 매일 설레고 행복하다"며 기쁜 심경을 밝혔다.남보라는 지난해 동갑내기 사업가와 결혼했다. 지난 6월 첫 아들을 품에 안았다. SNS를 통해 육아하는 일상을 활발하게 공유하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr