배우 고(故) 최불암이 향년 87세로 별세했다. / 사진제공=MBC '파하 최불암입니다'

팝페라 가수 임형주가 고(故) 최불암을 추모했다. 평소 고인을 '이모부'라고 부를 만큼 가까운 사이였던 그는 비보를 접한 뒤 슬픔을 감추지 못했다.30일 임형주는 자신의 SNS에 "존경하고 사랑하는 최불암 이모부"라는 말로 시작하는 추모 글을 올렸다. 그는 "믿기지 않는다. 그저 눈물만 흐른다"며 고인의 별세를 안타까워했다.이어 "몇 달 전 병문안에서의 인사가 영원한 작별 인사가 될지 몰랐다"며 "언제나 제 노래를 아껴주시고 독창회에도 김민자 이모님과 함께 와주셨다. 늘 좋은 말씀으로 격려해 주셔서 가슴 깊이 감사드린다"고 적었다.임형주는 고인의 연기 인생을 기리며 마지막 인사도 전했다. 그는 "수많은 국민 여러분께 따스한 아버지가 되어주셔서 감사했다"며 "이제 주님 곁에서 편히 쉬시고 하늘나라에서도 멋진 연기를 보여주시길 바란다. 이모부 사랑한다"고 말했다.최불암은 지난 29일 밤 서울 강서구의 한 병원에서 치료받던 중 별세했다. 향년 87세. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐으며, 이날 오전 10시부터 조문객을 받는다. 유족으로는 아내인 배우 김민자와 1남 1녀가 있다.지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 최불암은 거동이 불편해지면서 14년간 진행해 온 KBS 1TV '한국인의 밥상'에서 하차했다. 이후 재활 치료에 전념했으나 건강이 악화한 것으로 전해졌다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr