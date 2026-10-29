사진 = 이세영 인스타그램

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사진 = 이세영 인스타그램

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배우 이세영이 패션 화보를 통해 청순함과 시크함을 넘나드는 다채로운 매력을 선보였다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "suecommabonnie"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 블랙 후드티의 모자를 깊게 쓴 채 옆을 바라보고 있다. 한 손으로 후드 끝을 입가에 가져간 모습으로, 살짝 벌어진 입술과 커다란 눈망울이 신비로운 분위기를 자아낸다. 이마를 따라 자연스럽게 흘러내린 머리카락과 투명한 피부가 어우러져 클로즈업에서도 돋보이는 미모를 과시했다.이어진 사진에서 이세영은 블랙 민소매 의상을 입고 브라운 가죽 소파의 팔걸이에 엎드린 채 턱을 괴고 있다. 머리를 뒤로 묶어 드러낸 매끈한 어깨선과 커다란 화이트 꽃 모양 반지가 시선을 사로잡는다. 옆을 바라보며 살짝 미소 짓는 표정에서는 앞선 사진과 다른 사랑스러운 매력이 느껴진다.또 다른 사진에서 이세영은 화이트 민소매 드레스에 진주 목걸이를 여러 겹 두른 채 핑크색 장미를 입가에 가져가고 있다. 한쪽 팔에는 카무플라주 패턴의 소매를 걸쳐 여성스러운 드레스와 대비되는 독특한 스타일링을 완성했다. 카메라를 정면으로 바라보는 또렷한 눈빛과 은은한 핑크빛 메이크업이 청초한 비주얼을 더욱 돋보이게 한다.마지막 사진에서 이세영은 브라운 재킷을 걸친 채 몸을 웅크리고 앉아 한 손으로 머리를 받치고 있다. 무릎을 드러낸 포즈에 화이트 양말과 털 장식이 달린 블랙 슈즈를 매치해 개성 있는 패션을 선보였다. 느슨하게 묶은 머리와 얼굴 옆으로 흘러내린 잔머리가 자연스러운 분위기를 더하며 차분하게 카메라를 바라보는 표정이 시선을 끈다.이번 사진은 패션 매거진 '라운드(ROUND)'와 슈즈 브랜드 '슈콤마보니(SUECOMMA BONNIE)'가 함께한 화보로, 이세영은 서로 다른 의상과 포즈를 통해 폭넓은 스타일 소화력을 보여줬다.이세영은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'를 통해 새로운 연기 변신을 앞두고 있다. 동명의 인기 웹소설을 원작으로 한 작품에서 이세영은 도망 노예 출신으로 황제 소비에슈의 정부가 되는 라스타 역을 맡았다. 최근 공개된 캐릭터 스틸에서는 순수함과 욕망이 공존하는 라스타의 모습이 베일을 벗으며 작품에 대한 관심을 높였다.한편 1992년생으로 34세인 이세영은 아역 배우로 시작해 꾸준히 작품 활동을 했으며 곧 공개되는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'를 통해 새로운 연기 변신을 선보일 예정이다. '재혼황후'는 황후 나비에가 황제 소비에슈에게 이혼을 통보받은 뒤 서왕국 왕자 하인리와 재혼을 결심하면서 벌어지는 이야기를 그린 로맨스 판타지 작품이다. 이세영은 극 중 황제 소비에슈의 마음을 사로잡는 라스타 역을 맡아 신민아, 주지훈, 이종석과 호흡을 맞춘다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr