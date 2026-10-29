사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 카페에서 보내는 소소한 일상과 함께 청순한 미모를 뽐냈다.한그루는 최근 자신의 인스타그램에 커피 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한그루는 연보라색 니트 재킷에 화이트 상의를 매치하고 식당 테이블 앞에 앉아 있다. 한 손에 휴대전화를 쥔 채 옆을 바라보는 모습으로 어깨까지 내려오는 자연스러운 단발머리와 또렷한 이목구비가 청순한 분위기를 자아낸다. 테이블 앞에는 먹음직스러운 해산물 요리가 놓여 있어 눈길을 끈다.이어진 사진에서 한그루는 의자에 등을 기대고 고개를 뒤로 젖힌 채 휴대전화를 높이 들어 올리고 있다. 연보라색 재킷의 부드러운 색감과 옆모습을 따라 자연스럽게 내려오는 단발머리가 어우러지며 편안한 자세에서도 돋보이는 비주얼이 시선을 사로잡는다.또 다른 사진에서 한그루는 창가에 앉아 휴대전화 화면을 바라보고 있다. 연보라색 니트 재킷과 블랙 팬츠를 매치한 깔끔한 스타일링이 돋보이며, 살짝 벌어진 입술과 화면에 집중한 표정이 자연스러운 매력을 더한다. 창밖으로 보이는 노란 단풍이 가을 분위기를 더한다.마지막 사진에서 한그루는 재킷을 벗고 화이트 반소매 니트에 블랙 팬츠를 입은 채 테이블에 팔을 기대고 앉아 있다. 한 손으로 입가를 가볍게 가린 채 다른 손에 든 휴대전화를 바라보는 모습으로 몸에 자연스럽게 맞는 상의와 단정한 단발머리가 어우러져 수수하면서도 세련된 분위기를 완성한다.한편 한그루는 지난 7월 자신의 유튜브 채널 '그루니까말이야'에서 배우 황보라와 대화를 나누던 중 직접 감독과 캐스팅 디렉터들에게 프로필을 전달하고 있다고 밝혔다. KBS 2TV '신데렐라 게임'에서 주연을 맡았던 한그루는 작품 출연을 위해 주기적으로 프로필을 돌린다는 사실을 공개하며 연기 활동에 대한 꾸준한 의지를 드러냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr