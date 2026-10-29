그룹 A2O LITE / 사진 제공=A2O엔터테인먼트

그룹 A2O LITE(에이 투 오 라이트)의 데뷔곡 'NEON'(니온)이 일본 주요 음원 차트에서 순위를 크게 끌어올렸다.29일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트에 따르면 'NEON'은 지난 19~25일 집계된 주간 스트리밍 급상승 랭킹에서 1위를 차지했다. 같은 기간 주간 스트리밍 차트에서도 전주 48위에서 5위로 43계단 상승했다.빌보드 재팬에서도 비슷한 흐름을 보였다. 지난 28일 공개된 '스트리밍 송즈' 차트에서 'NEON'은 전주 47위에서 4위로 올라섰다.해당 집계 기간 'NEON'의 일본 내 스트리밍 수는 약 519만 회로, 전주 대비 2.3배 증가했다. 2주 연속 차트에 진입한 곡 가운데 재생 수 증가율이 가장 높았다.앞서 A2O LITE는 미국 빌보드 '글로벌 200'에서 8위, 미국을 제외한 전 세계 음원 성적을 집계하는 '글로벌 Excl. U.S.'에서 3위를 기록했다. 지난 13일 데뷔곡을 발표한 지 약 2주 만에 미국 빌보드 글로벌 차트와 일본 주요 차트에서 모두 10위권에 진입한 셈이다.국내에서는 'NEON'이 멜론 TOP100에서 15일 연속 1위를 기록했다. 음악방송에서도 '더쇼', '엠카운트다운', '인기가요' 등에서 정상을 차지했으며, '쇼챔피언' 2주 연속 1위를 포함해 총 6개의 트로피를 받았다.A2O LITE는 데뷔곡 'NEON'으로 활동을 이어가고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr