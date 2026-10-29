사진 = 32기 순자 인스타그램

사진 = 32기 순자 인스타그램

사진 = 32기 순자 인스타그램

사진 = 32기 순자 인스타그램

'나는솔로' 32기 순자가 가을 분위기가 물씬 풍기는 일상 사진과 함께 외로움을 언급해 눈길을 끌었다.32기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "이번 가을은....외롭지않아.....🍂(또르르...💧)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 순자는 아이보리색 롱코트에 버건디 상의와 블랙 쇼츠를 매치하고 건물 앞에 서 있다. 무릎 아래까지 올라오는 블랙 부츠로 늘씬한 각선미를 강조했으며, 긴 생머리를 한쪽으로 늘어뜨린 채 고개를 돌리고 있는 모습이 세련된 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 순자는 한 손을 허리에 올리고 다른 손에는 블랙 가방을 든 채 정면을 바라보고 있다. 롱코트 사이로 드러난 짧은 쇼츠와 롱부츠가 시원한 다리 라인을 돋보이게 하며, 군더더기 없는 스타일링으로 가을 패션을 완성했다.또 다른 사진에서 순자는 나무 벤치에 다리를 꼬고 앉아 휴대전화를 바라보고 있다. 코트를 자연스럽게 걸친 채 고개를 숙이고 화면에 시선을 집중하는 모습이 담겼다. 길게 내려온 검은 생머리와 차분한 표정이 어우러져 단아하면서도 여성스러운 매력을 드러낸다.마지막 사진에서 순자는 버건디색 상의를 입고 소파에 앉아 양팔을 머리 뒤로 올린 채 머리카락을 만지고 있다. 아래로 시선을 내린 얼굴에는 옅은 미소가 번져 있으며, 길게 흘러내린 머리카락과 자연스러운 자세가 편안한 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "존예", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "피지컬비쥬얼탑티어", "해외진출해야된다", "이쁜누나" 등의 댓글을 달았다.한편 32기 순자는 ENA·SBS Plus '나는솔로' 32기 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 방송 당시 모델과 같은 긴 다리와 아름다운 외모로 많은 시청자들의 사랑을 받았다. 하지만 최종회에서 최종 선택을 포기했다. 당시 광수와 옥순, 경수와 현숙, 영호와 정희, 영식과 영숙까지 총 네 쌍의 최종 커플이 탄생했지만 순자는 커플로 이어지지 못한 채 솔로나라를 떠났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr