스윙스가 에이스팩토리와 전속계약을 체결했다. / 사진=텐아시아DB

래퍼 스윙스(본명 문지훈)가 배우 매니지먼트사 에이스팩토리와 전속계약을 체결하며 연기 활동에 박차를 가한다.29일 에이스팩토리 측은 텐아시아에 "문지훈(스윙스) 배우와 전속계약을 체결했다"라며 "문지훈 배우가 가진 다양한 매력과 배우로서의 역량에 깊이 공감해 함께하게 됐다"고 밝혔다.그러면서 "문지훈 배우의 새로운 시작에 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.스윙스는 지난 9월 개봉한 영화 '타짜4'를 통해 배우로 데뷔했다. 그는 극 중 살인청부업자의 수하 아브라함 역을 맡아 명령을 거침없이 수행하는 잔혹한 인물을 연기했다. 해당 작품으로 제47회 청룡영화상 신인남우상 후보에도 이름을 올렸다.한편 에이스팩토리 소속 아티스트로는 장동건, 이종석, 이준혁, 염혜란 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr