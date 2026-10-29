사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

그룹 코요태 신지가 아이스크림을 들고 장난기 넘치는 표정과 환한 미소를 선보였다.신지는 최근 자신의 인스타그램에 "맛있겠다 아슈크림🍦😍"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신지는 커다란 소프트아이스크림이 담긴 유리잔을 손에 들고 입을 벌린 채 옆을 바라보고 있다. 화이트 볼캡에 브라운 계열의 오버핏 재킷을 걸친 편안한 스타일링이 눈길을 끈다. 짧은 단발머리와 자연스러운 메이크업이 어우러져 발랄한 매력을 더했다.이어진 사진에서 신지는 아이스크림을 입가에 가까이 가져간 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 동그랗게 뜬 눈과 입을 벌린 익살스러운 표정이 귀여운 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 신지는 아이스크림 잔을 얼굴 앞으로 들어 올려 코와 입을 가린 채 카메라를 응시하고 있다. 아이스크림 너머로 드러난 커다란 눈망울과 장난스러운 포즈가 시선을 사로잡는다.마지막 사진에서 신지는 아이스크림을 얼굴 옆에 들고 치아가 드러나도록 활짝 웃고 있다. 화사한 피부와 또렷한 이목구비가 돋보이는 가운데, 환한 미소가 사랑스러운 매력을 배가시킨다.이를 본 팬들은 "아슈크림 맛있게 드셔와유", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "건강합시다", "너무 귀여워요" 등의 댓글을 달았다.신지는 최근 방송과 개인 유튜브 채널 '어떠신지?!?'를 통해 근황을 전하고 있다. 과거 영상에서는 남편인 가수 문원과 함께 부부 상담을 받은 모습과 상담 과정에서 나눈 이야기를 공개해 관심을 모으기도 했다.한편 1981년생으로 45세인 신지는 코요태 멤버로서 음악 활동을 이어가며 방송과 유튜브를 통해 팬들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr