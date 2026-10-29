사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 9기 옥순이 미술관 나들이에서 청순한 미모와 세련된 가을 패션을 선보였다.9기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "museumsan"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 9기 옥순은 거대한 붉은색 조형물 앞에 서서 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 아이보리색 재킷에 흰색 상의와 검은색 바지를 매치하고, 버건디색 숄더백으로 포인트를 줬다. 양손을 재킷 주머니에 넣은 편안한 포즈와 자연스럽게 늘어뜨린 긴 생머리가 어우러져 단아하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 9기 옥순은 흰색 전시 공간에 서서 한 손에 휴대전화를 들고 옆을 바라보고 있다. 앞선 사진과 같은 차림으로 한쪽 손을 가볍게 들어 올린 모습이 자연스러운 매력을 더했다. 짙은 색상의 긴 머리와 밝은 재킷이 대비를 이루며 깔끔한 스타일링을 돋보이게 했다.또 다른 사진에서 9기 옥순은 추상화 작품 앞에서 몸을 옆으로 돌린 채 카메라를 바라보고 있다. 움직임에 따라 긴 머리카락이 한쪽으로 흩날리는 모습이 포착됐으며 살짝 고개를 돌린 옆얼굴에서는 또렷한 이목구비가 돋보인다. 짧은 기장의 재킷과 검은색 바지가 어우러져 군더더기 없는 실루엣을 완성했다.마지막 사진에서 9기 옥순은 커다란 노란색 조형물 앞에 서서 고개를 살짝 숙이고 있다. 한 손은 재킷 주머니에 넣고 다른 손으로는 버건디색 가방을 길게 늘어뜨린 채 편안한 포즈를 취했다. 발등이 드러나는 검은색 플랫슈즈와 발목까지 내려오는 바지가 단정한 분위기를 더했으며 화려한 조형물과 대비되는 차분한 스타일링이 눈길을 끌었다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "예쁘네요", "너무 예뻐", "사랑해요", "오늘 착장 너무 찰떡이에요", "늘 아름다워요" 등의 댓글을 달았다.한편 9기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는솔로' 9기와 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에 출연해 얼굴을 알렸으며 현재 SNS를 통해 일상과 근황을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr