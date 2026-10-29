사진 = 국화 인스타그램

사진 = 국화 인스타그램

사진 = 국화 인스타그램

사진 = 국화 인스타그램

'나솔사계'와 '계약결혼' 출연자 국화가 청순한 미모부터 꾸밈없는 일상까지 다채로운 매력을 공개했다.국화는 최근 자신의 인스타그램에 "국화🌼의 10월 정산일기 🫶🏻🍁🍂오랜만에 평범한 일상 피드. 꽉꽉 채워봤어요.. 💭"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 국화는 낙엽이 흩어진 길 위에 쪼그려 앉아 카메라를 올려다보고 있다. 풍성한 리본이 달린 흰색 블라우스에 청바지를 입고 한 손에는 붉게 물든 단풍잎을 쥔 모습이다. 얼굴 옆으로 손하트를 만들며 미소 짓는 국화의 모습이 가을 분위기와 어우러져 사랑스러운 매력을 더했다.이어진 사진에서 국화는 긴 갈색 머리를 자연스럽게 풀어내린 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 밝은 색상의 셔츠에 화려한 패턴의 스카프를 매치해 세련된 분위기를 연출했으며 양손으로 머리카락을 가볍게 잡은 포즈가 눈길을 끈다. 풍성한 웨이브 헤어와 또렷한 이목구비가 어우러져 우아한 미모를 돋보이게 했다.또 다른 사진에서 국화는 버건디색 반소매 니트를 입고 고개를 옆으로 돌린 채 아래를 바라보고 있다. 어깨에 닿는 길이로 안쪽에 자연스럽게 말린 헤어스타일이 단정한 분위기를 자아냈다. 창가에서 들어온 햇빛이 얼굴과 머리카락을 비추면서 매끄러운 피부와 부드러운 옆얼굴을 더욱 돋보이게 했다.마지막 사진에서 국화는 분홍색 실크 느낌의 로브를 입고 머리에 커다란 헤어롤 두 개를 꽂은 채 셀카를 촬영하고 있다. 한 손을 얼굴 옆으로 들어 올린 포즈와 반짝이는 네일아트가 발랄한 분위기를 더했다. 앞선 사진들의 세련된 스타일링과 달리 헤어롤을 꽂은 자연스러운 모습에서도 뚜렷한 이목구비와 사랑스러운 미소가 시선을 사로잡았다.이를 본 팬들은 "성격도 미모도 더 매력 터지고 털털하고 사랑스러워", "언니 진짜 너무 예뻐요", "너무 예뻐", "걸어오시는데 심쿵요", "이마가 이쁘시네요", "귀요미에요" 등의 댓글을 달았다.국화는 최근 방송 중인 예능 프로그램 '계약결혼'에 출연하며 관심을 모으고 있다. 앞서 '나솔사계'에 출연했던 국화는 '계약결혼'에서 '나는솔로' 32기 영수와 가상 부부로 호흡을 맞추고 있다.한편 국화는 '계약결혼'을 통해 새로운 모습을 선보이는 한편 SNS에서는 소소한 일상과 다양한 스타일링을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr