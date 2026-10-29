장항준 감독이 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아DB

장항준 감독이 연예인을 향한 무분별한 악성 댓글에 대해 자신의 생각을 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '와우산티비' 영상 캡처

영화감독 장항준이 연예인들을 향해 근거 없는 비난을 쏟아내는 이들에게 일침을 가했다.28일 유튜브 채널 '와우산티비'에는 '거장과 함께 사람이 싫은 이야기..가 안끝나요 (ft. 장항준, 옥상달빛)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 장항준은 게스트로 출연해 가수 옥상달빛 멤버들과 다양한 이야기를 나눴다.장항준은 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 관객을 동원한 이후의 심경을 털어놨다. 그는 "나는 언젠간 추락할 거다. 그게 언제일지, 뭐 때문일지 너무 궁금하다"고 말했다. 이어 "이건 색다른 관점이다. 이걸 가지고 불안해하면 불행해지는 거다"고 설명했다.연예인들이 사소한 문제로 비난받는 현실에 대해서도 언급했다. 장항준은 "요즘 연예인들은 '저게 잘못인가?' 싶은 것들로 지탄받고 공격받는 것 같다"며 "잘못한 근거도 별로 없는데 막 뜯으면 그 사람이 진짜 문제 있는 것 같아 보인다"고 지적했다.이러한 집단적인 비난을 학교에서 벌어지는 따돌림에 비유하기도 했다. 장항준은 "이 사람이 받는 상처는 교실에서 벌어지는 왕따와 같을 거다"며 "그 사람을 잘 알지도 못하면서 그 아이를 욕하는 데 동참해야 하는 것 같은 느낌을 받는다"고 말했다. 이어 "나는 그런 사람들은 비겁하다고 생각한다. 왜 남을 헐뜯는 데 인생을 허비하냐"고 덧붙였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr