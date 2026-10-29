서현진이 '라이어'에 출연한다. / 사진제공=MBC

서현진이 '라이어'에 출연한다. / 사진제공=MBC

배우 서현진이 유연석과의 첫 데이트 이후 충격적인 사건에 휘말린다.오는 30일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '라이어'는 하나의 기억을 두고 서로 다른 주장을 펼치는 두 남녀의 대립을 그린 심리 스릴러다. 서현진은 초등학교 사서교사 강지선 역을, 유연석은 민준호 역을 맡았다.두 사람은 2016년 방송된 SBS 드라마 '낭만닥터 김사부' 이후 10년 만에 다시 호흡을 맞춘다. 이번 작품에서는 첫 데이트를 계기로 예상치 못한 사건에 휘말리며 서로 대립하는 관계를 연기한다. 두 인물 중 한 명이 거짓말을 하고 있다는 설정을 바탕으로 사건의 진실을 추적한다.29일 제작진은 충격에 빠진 강지선의 모습이 담긴 사진을 공개했다. 사진 속 강지선은 외출복을 입은 채 침대에 누워 잠들어 있다. 이어 잠에서 깨어난 그는 헝클어진 머리와 넋이 나간 표정으로 침대에 앉아 있다. 앞서 공개된 민준호와의 해변 데이트 장면과는 사뭇 다른 분위기다.강지선은 평소 학생들에게 다정하고 차분한 모습을 보이지만 예민한 성격도 지닌 인물이다. 민준호와의 만남 이후 사건에 휘말리면서 그가 주장하는 진실이 무엇인지, 상대방과 기억이 엇갈리는 이유는 무엇인지가 주요 관전 포인트가 될 예정이다.제작진은 "내일(30일) 방송되는 '라이어' 첫 회에서는 강지선이라는 캐릭터가 지닌 다양한 면모가 공개된다. 아이들에게는 따뜻하고 다정한 선생님이고 하나뿐인 언니에게는 속마음을 모두 털어놓는 동생이다. 하지만 때때로 신경질적이고 예민한 모습을 보일 때도 있다. 이는 이후 극 전개에 따라 시청자로 하여금 '강지선이 진짜 거짓말쟁이인가'라는 의심을 하게 만들 것이다"라고 설명했다.이어 "이처럼 다면적인 캐릭터를 표현하기 위해 서현진 배우는 치열하게 대본과 캐릭터를 연구했다. 그리고 매 장면 강력한 에너지를 쏟아 촬영에 임했다. 압도적인 화면 장악력, 시청자의 감정 이입을 이끌어내는 힘 등 서현진 배우의 장점을 확인할 수 있을 것이다. '라이어' 첫 회에 많은 관심과 기대 부탁드린다고 덧붙였다.'라이어'는 30일 오후 9시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr