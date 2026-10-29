그룹 슈퍼주니어 멤버 겸 배우 최시원이 영화 '수능, 출제의 비밀'에 특별 출연했다. / 사진 제공 - (주)바이포엠스튜디오

그룹 슈퍼주니어 멤버 겸 배우 최시원이 영화 '수능, 출제의 비밀'에 특별 출연했다.현재 상영 중인 '수능, 출제의 비밀'은 대학수학능력시험 출제를 위해 40일간 외부와 격리된 출제 본부에 합류한 국어 교사 맹보람(이선빈 분)의 이야기를 그린 코미디 영화다. 맹보람이 출제위원들과 함께 오류 없는 수능 문제를 만들기 위해 고군분투하는 과정을 담았다.최시원은 극 중 출제위원들을 감시하는 국가정보원 요원 '색안경' 역을 맡았다. 냉정하고 원칙적인 인물이지만, 상황에 따라 능청스러운 모습을 드러내며 웃음을 더한다.특히 이번 작품에서는 이선빈과 재회했다. 두 사람은 앞서 티빙 오리지널 시리즈 '술꾼도시여자들'에서 호흡을 맞춘 바 있다. 당시와는 다른 관계로 만난 두 사람이 이번에는 수능 출제 본부를 배경으로 코미디 연기를 선보인다.최시원은 특별 출연인 만큼 등장 분량은 길지 않지만, 출제위원들을 감시하는 인물의 냉정한 태도와 코믹한 상황을 오가는 연기로 극에 재미를 더한다.한편 최시원이 특별 출연한 영화 '수능, 출제의 비밀'은 현재 전국 극장에서 상영 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr