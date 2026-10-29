그룹 캣츠아이 / 사진 제공=하이브-게펜레코드

그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 내년 2월 서울에서 데뷔 후 첫 한국 단독 콘서트를 개최한다.캣츠아이는 29일 공식 SNS와 위버스를 통해 월드투어 'THE WILDWORLD TOUR'의 아시아·오세아니아 일정을 공개했다. 내년 1월부터 3월까지 서울을 포함한 11개 도시에서 공연을 펼친다.투어는 내년 1월 27일 일본 요코하마에서 시작된다. 이후 마닐라(1월 29일), 홍콩(2월 1일)을 거쳐 2월 4일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 공연한다. 이어 세부, 싱가포르, 방콕, 타이베이를 방문한 뒤 호주 멜버른과 시드니를 거쳐 3월 5일 뉴질랜드 오클랜드에서 일정을 마무리한다.서울 공연이 열리는 KSPO DOME은 약 1만 5000명을 수용할 수 있는 공연장이다. 캣츠아이가 국내에서 단독 콘서트를 여는 것은 이번이 처음이다. 한국인 멤버 윤채에게는 고국에서 선보이는 첫 단독 공연이며, 필리핀 마닐라에서 성장한 소피아 역시 자신이 자란 도시에서 무대에 오른다.이번 일정은 올해 유럽과 북미 27개 도시에서 총 31회 진행한 투어를 아시아·오세아니아로 확장한 것이다.캣츠아이는 지난 8월 발매한 세 번째 EP 'WILD'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 올랐다. 해당 앨범은 최신 차트(10월 31일 자)에서도 39위를 기록하며 10주 연속 순위권을 유지했다.한편 캣츠아이는 아시아 투어에 앞서 내년 1월 24일 인도 뭄바이에서 열리는 음악 페스티벌 '롤라팔루자 인디아 2027'에 헤드라이너로 출연할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr