가수 강남이 괌에서 물에 빠진 한국인 관광객을 구조했다.
28일 유튜브 채널 '인생84'에는 '괌 탐방기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 기안84가 배우 이시언, 강남과 함께 괌으로 여행을 떠난 모습이 담겼다.
세 사람은 현지 가이드의 안내를 받아 숲속에 자리한 동굴을 찾았다. 내부를 둘러보던 이시언과 기안84, 강남은 "너무 예쁘다"며 주변 풍경에 감탄했다.
동굴 안쪽으로 들어갈수록 수심이 깊어지자 강남과 기안84는 물속에서 수영을 즐겼다. 그러던 중 함께 동굴을 방문한 다른 한국인 관광객이 갑자기 물속에서 허우적거리는 상황이 벌어졌다. 이를 발견한 이시언은 "강남아 저분 좀 잡아줘라"고 외쳤다. 강남은 곧바로 관광객이 있는 곳까지 헤엄쳐 가 구조를 도왔다. 이후 "괜찮냐"며 상태를 살피자 관광객은 "죄송하다. 갑자기 발이 안 닿았다"고 상황을 설명했다.
한편 강남은 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화와 2019년 부부의 연을 맺었다. 지난 4월에는 신동엽, 이수지, 지예은 등이 몸담고 있는 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 맺고 방송 활동을 이어가고 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
28일 유튜브 채널 '인생84'에는 '괌 탐방기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 기안84가 배우 이시언, 강남과 함께 괌으로 여행을 떠난 모습이 담겼다.
세 사람은 현지 가이드의 안내를 받아 숲속에 자리한 동굴을 찾았다. 내부를 둘러보던 이시언과 기안84, 강남은 "너무 예쁘다"며 주변 풍경에 감탄했다.
동굴 안쪽으로 들어갈수록 수심이 깊어지자 강남과 기안84는 물속에서 수영을 즐겼다. 그러던 중 함께 동굴을 방문한 다른 한국인 관광객이 갑자기 물속에서 허우적거리는 상황이 벌어졌다. 이를 발견한 이시언은 "강남아 저분 좀 잡아줘라"고 외쳤다. 강남은 곧바로 관광객이 있는 곳까지 헤엄쳐 가 구조를 도왔다. 이후 "괜찮냐"며 상태를 살피자 관광객은 "죄송하다. 갑자기 발이 안 닿았다"고 상황을 설명했다.
한편 강남은 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화와 2019년 부부의 연을 맺었다. 지난 4월에는 신동엽, 이수지, 지예은 등이 몸담고 있는 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 맺고 방송 활동을 이어가고 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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