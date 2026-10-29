강남이 이시언, 기안84와 괌 여행을 떠났다. / 사진=텐아시아DB

괌의 한 동굴에서 관광객이 물에 빠지자 강남이 곧바로 구조에 나섰다. / 사진=유튜브 채널 '인생84' 영상 캡처

가수 강남이 괌에서 물에 빠진 한국인 관광객을 구조했다.28일 유튜브 채널 '인생84'에는 '괌 탐방기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 기안84가 배우 이시언, 강남과 함께 괌으로 여행을 떠난 모습이 담겼다.세 사람은 현지 가이드의 안내를 받아 숲속에 자리한 동굴을 찾았다. 내부를 둘러보던 이시언과 기안84, 강남은 "너무 예쁘다"며 주변 풍경에 감탄했다.동굴 안쪽으로 들어갈수록 수심이 깊어지자 강남과 기안84는 물속에서 수영을 즐겼다. 그러던 중 함께 동굴을 방문한 다른 한국인 관광객이 갑자기 물속에서 허우적거리는 상황이 벌어졌다.이를 발견한 이시언은 "강남아 저분 좀 잡아줘라"고 외쳤다. 강남은 곧바로 관광객이 있는 곳까지 헤엄쳐 가 구조를 도왔다. 이후 "괜찮냐"며 상태를 살피자 관광객은 "죄송하다. 갑자기 발이 안 닿았다"고 상황을 설명했다.한편 강남은 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화와 2019년 부부의 연을 맺었다. 지난 4월에는 신동엽, 이수지, 지예은 등이 몸담고 있는 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 맺고 방송 활동을 이어가고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr