사진 = 이엘리야 인스타그램

사진 = 이엘리야 인스타그램

사진 = 이엘리야 인스타그램

사진 = 이엘리야 인스타그램

배우 이엘리야가 세련된 올블랙 패션과 청초한 미모가 돋보이는 근황을 공개했다.이엘리야는 최근 자신의 인스타그램에 하트눈을 하는 표정 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이엘리야는 차량 뒷좌석에 앉아 창밖을 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 짙은 갈색 가죽 재킷을 입고 머리를 깔끔하게 뒤로 넘겨 묶어 단정하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 자연스럽게 드러난 옆얼굴과 날렵한 턱선이 돋보이며, 작은 실버 귀걸이가 차분한 스타일링에 포인트를 더했다.이어진 사진에서 이엘리야는 고개를 살짝 숙인 채 옆을 바라보고 있다. 가까운 거리에서 촬영된 얼굴에는 또렷한 눈매와 오뚝한 콧날, 매끄러운 피부가 고스란히 드러났다. 햇빛이 얼굴 한쪽을 부드럽게 비추면서 자연스러운 메이크업과 단아한 미모를 더욱 돋보이게 했다.또 다른 사진에서 이엘리야는 카메라를 향해 얼굴을 가까이 기울인 모습으로 시선을 사로잡았다. 가지런하게 넘긴 헤어스타일과 길게 뻗은 속눈썹, 은은한 핑크빛 입술이 어우러져 청순한 매력을 드러냈다. 별다른 표정 없이 카메라를 응시하는 모습에서도 특유의 차분한 분위기가 느껴진다.마지막 사진에서 이엘리야는 햇살이 들어오는 실내에서 키가 큰 식물 뒤에 서서 카메라를 바라보고 있다. 검은색 재킷과 같은 계열의 하의를 매치한 올블랙 차림으로, 머리를 뒤로 묶어 깔끔한 스타일을 완성했다. 얼굴 일부가 나뭇잎에 가려진 가운데 살짝 미소 짓는 표정이 앞선 사진들과는 또 다른 부드러운 매력을 보여준다.이를 본 팬들은 "진짜 여신이네요 ", "아르맏우시다", "너무 예뻐", "머리통도 이뻐요 ", "이쁜 여신님 언제나 응원 합니다", "너무 멋지시구요 너무 우아하세요" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생으로 36세인 이엘리야는 TV조선 '미스트롯4'에서 최종 TOP8에 오르며 배우뿐 아니라 가수로서도 존재감을 드러냈다. 이후 MBC '전지적 참견 시점'을 통해 소속사 없이 직접 스케줄을 관리하면서 가수 활동과 고려대학교 대학원 학업을 병행하는 일상을 공개해 화제를 모았다. 이엘리야는 tvN 드라마 '세이렌'에 출연하는 등 연기와 음악 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr