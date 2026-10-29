디즈니+ 드라마 '카지노' 제작사 전 대표가 약 4개월째 행방불명 상태인 것으로 알려졌다. / 사진제공=디즈니+

디즈니+ 드라마 '카지노' 제작사 전 대표가 약 4개월째 행방불명 상태인 것으로 알려졌다. / 사진제공=KBS2

디즈니+ 드라마 '카지노' 제작사 전 대표가 약 4개월째 행방불명 상태인 것으로 알려졌다.29일 조선일보에 따르면 콘텐츠 제작사 아크미디어(현 씬앤스튜디오) 전 대표 A씨는 지난 7월 초부터 가족 및 지인들과 연락이 끊긴 상태다. 지상파 방송사 PD 출신인 그는 '카지노'를 비롯해 '연모', '키스식스센스' 등의 제작에 참여한 것으로 알려졌다.A씨가 장기간 귀가하지 않자 가족들은 경찰에 실종 신고를 접수했다. 경기 일산서부경찰서는 폐쇄회로(CC)TV에 포착된 이동 경로와 휴대전화 전원이 마지막으로 꺼진 장소 등을 추적하며 행방을 찾고 있다.이 과정에서 A씨가 거액의 횡령 혐의로 고소당한 사실도 알려졌다. 자동차 부품 기업 유니켐은 지난 7월 말 A씨를 상대로 업무상 횡령 혐의 고소장을 제출했다. 회사 측이 주장하는 횡령 금액은 약 15억 원으로, 자기자본의 1.14%에 해당한다.앞서 유니켐은 지난 7월 23일 A씨의 업무상 횡령 혐의가 발생했다고 공시했다. 당시 회사 측은 "횡령 등 혐의발생금액은 회사 내부 감사 과정에서 확인된 금액이고 추후 수사기관의 수사 등 결과에 따라 변동될 수 있다"고 밝혔다. 이어 관련 사안에 대해 적법한 절차에 따라 필요한 조치를 취하겠다는 입장을 전했다.A씨는 2019년 콘텐츠 제작사를 설립하고 아크미디어 대표를 지냈다. 이후 엔터테인먼트 분야로 사업 영역을 넓히려던 유니켐에 지난해 4월 사내이사로 합류했다.횡령 의혹이 불거지면서 A씨가 관여했던 드라마의 제작에도 관심이 쏠렸다. 배우 서강준과 안은진이 주연을 맡은 KBS 2TV 드라마 '너 말고 다른 연애'다. A씨가 해당 작품의 기획부터 배우 캐스팅, 방송사 편성 등을 추진한 것으로 알려지면서 제작 차질을 우려하는 목소리가 나왔다. 당시 업계에서는 드라마 편성 과정에 문제가 있었으며, 제작비 횡령으로 촬영이 중단됐다는 내용의 성명서가 돌기도 했다. 다만 실제 촬영은 예정대로 진행된 것으로 전해졌다.A씨가 횡령 사건의 피의자로 입건되면서 가족들이 수색 관련 정보를 전달받는 데에도 제약이 생긴 것으로 알려졌다. 신용카드 사용 내역이나 휴대전화 통화 기록 등이 수사 정보에 해당할 수 있어 가족에게도 공개하기 어렵다는 이유에서다. 현재 경찰은 A씨가 수사를 피하기 위해 의도적으로 잠적했을 가능성뿐 아니라 사고를 당했을 가능성도 배제하지 않고 있다. 다만 행방불명 경위와 횡령 혐의 사이에 연관성이 있는지는 아직 확인되지 않았다.A씨가 제작에 참여한 '카지노'는 필리핀에서 카지노 사업으로 성공한 남성이 여러 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 범죄 드라마다. 배우 최민식, 손석구, 이동휘 등이 출연했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr